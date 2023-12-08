超人預警｜周凱旋指投資要自己顧自己 引述李嘉誠：經濟仍謹慎

維港投資創辦人周凱旋昨出席FII PRIORITY亞洲峰會時提及，長和系創辦人李嘉誠早在2021年1月以「山雨欲來風滿樓」來準確預測經濟將會一落千丈，並建議維港投資及旗下投資公司在當年12月前做好「延長runway capital」(即手頭現金可作維持經營的周期)，並因而「救了他們一命」。但對於何持才會「柳暗花明又一村」，她指李嘉誠暫時未有提及，但「好似仍在謹慎路線上」，並稱外國投資者對香港謹慎有保留，並以潮州話指要「自己顧自己」。

周凱旋以伴侶(life partner)和導師(mentor)形容與李嘉誠的關係，又指公司同事學富五車，2021年都未能看到經濟走下坡，「但李先生天天說，說到我也有點怕」，便因而呼籲所有公司延長備用資金，結果有80%公司跟從，「延長runway 24至36個月，救了他們一命」。及至2022年，未有跟從的公司要削減估值(down round)，「我們很多名校畢業的同事也沒有想到，我也call(喚起)不到，但李先生call到，直情點出時間和死線，這不容易的。」

評遺址論：活得好是對港最佳宣傳

對於「國際金融中心遺址論」，周凱旋指這是大家的家，呼籲港人不要悲觀，「別人說甚麼，和我們在做甚麼，是兩樣不同的事。我們做自己的事，live happily, live well in Hong Kong(活得快樂，在香港生活得好)，才是對香港最好的宣傳」，又指盡一切可能讓老百姓活得好活得開心，是政府責任。

被問到李嘉誠對股市成交的看法，她稱「他也頗積極的」，又指香港的問題不單單看股市，他與李嘉誠曾探討「金融與科技誰是腦誰是心」的問題，即哪一樣主導另一樣跳動，而共識是兩樣在未來十年「要一起跳動」。