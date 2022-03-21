超級豪宅差餉租值續升　四叔「李氏皇宮」蟬聯租值王

疫情持續，但部分超級豪宅新財政年度(2022至2023年度)應課差餉租值，不跌反升。據差餉物業估價署資料，「四叔」李兆基位於白加道35號屋的「李氏皇宮」，去年取代由湖北富豪梁亮勝持有、曾六度榮登本港超級豪宅「租值王」的淺水灣道89號，成為新一任的「租值王」後，今年成功衛冕。

據差餉物業估價署最新的資料顯示，署方將「李氏皇宮」分為1、2、3號屋及停車場作應課差餉租值的估算，租值分別為924萬、864萬及816萬元，停車場則為42.24萬元，水平與去年無分別，即一年的差餉租值合共達2,646.24萬元，每月租值為220.52萬元。

反對「李氏皇宮」圖則開放予公眾查閱

翻查資料「四叔」幼子李家誠，十多年前稱「屋企人想住吓House」，便以18.2億元從許世勳家族投得山頂白加道35號屋地，開始建造「李氏皇宮」。項目建有3幢洋房，包括兩幢5,312平方呎及一幢5,925平方呎的大屋，計及其他設施，包括有一個大泳池、16個車位及綠化空間，總樓面達26,758干方呎。

由於李氏反對相關建築圖則開放予公眾查閱，除非獲版權擁有人、即李氏一家的授權書及連同其擁有資料版權的聲明書，否則不得查閱，因此外界暫時仍無法窺探大宅內的設計。