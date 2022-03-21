超級豪宅差餉租值續升　四叔「李氏皇宮」蟬聯租值王

疫情持續，但部分超級豪宅新財政年度(2022至2023年度)應課差餉租值，不跌反升。據差餉物業估價署資料，「四叔」李兆基位於白加道35號屋的「李氏皇宮」，去年取代由湖北富豪梁亮勝持有、曾六度榮登本港超級豪宅「租值王」的淺水灣道89號，成為新一任的「租值王」後，今年成功衛冕。
據差餉物業估價署最新的資料顯示，署方將「李氏皇宮」分為1、2、3號屋及停車場作應課差餉租值的估算，租值分別為924萬、864萬及816萬元，停車場則為42.24萬元，水平與去年無分別，即一年的差餉租值合共達2,646.24萬元，每月租值為220.52萬元。
反對「李氏皇宮」圖則開放予公眾查閱
翻查資料「四叔」幼子李家誠，十多年前稱「屋企人想住吓House」，便以18.2億元從許世勳家族投得山頂白加道35號屋地，開始建造「李氏皇宮」。項目建有3幢洋房，包括兩幢5,312平方呎及一幢5,925平方呎的大屋，計及其他設施，包括有一個大泳池、16個車位及綠化空間，總樓面達26,758干方呎。
由於李氏反對相關建築圖則開放予公眾查閱，除非獲版權擁有人、即李氏一家的授權書及連同其擁有資料版權的聲明書，否則不得查閱，因此外界暫時仍無法窺探大宅內的設計。
李嘉誠大宅租值反彈5.6％
此外，其中由長和系資深顧問、香港首富李嘉誠持有的深水灣道79號，去年租值下跌7.8%至855.6萬元後，新財年租值為903.6萬元，按年反升約5.6%，平均每月租值為75.3萬元。
而騰訊控股(700)主席馬化騰持有的大浪灣道13號的租值，對上兩個財政年度都不變，但最新租值漲至1,281萬元，按年升約2.9%，成全港最高值單一洋房物業。
部分樓齡較新洋房項目，租值亦微升，有「亞洲最貴洋房」之稱的Mount Nicholson 1號屋，新財年租值為813.18萬元，按年升約0.4%，同項目2及3號屋，同期租值都升約0.5%及約0.4%。
此外，個別超級豪宅租值企穩。由絲寶集團梁亮勝持有、料為香港單一洋房租值最大的淺水灣道89號獨立屋，新租值為1,265.4萬元，按年沒變化，平均每月租值為105.45萬元。梁亮勝為絲寶集團主席，經營洗浴用品等生意，集團總部設於武漢。