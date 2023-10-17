超越蘋果？華為Mate 60 Pro內地單周銷量逾百萬部 市佔率居首

華為及蘋果等大型手機商齊出新手機，誰可搶佔市場份額？蘋果推出的iPhone 15系列在內地銷售遜色，據Counterpoint Research報告指，首17日的銷量較推出iPhone 14系列時跌4.5%，單是iPhone 15 Pro Max挫14%，而iPhone 15 Pro則減11%。另外，內媒報道指，華為Mate 60 Pro在本月2日至8日期間銷量涉逾百萬部，佔有率已增至19.4%，居於內地市場第一位；蘋果則涉99萬部，市佔率17.4%，排第二位。
傳中移動訂120萬部華為手機
據內地傳媒報道，中國移動(941)擬採購120萬部華為Mate 60系列5款手機；據傳媒估計，若以華為Mate60(12GB+256GB)售價5499元人民幣計，這批訂單預期涉資66億元人民幣。Counterpoint Research則預期，華為今年可售出500萬至600萬台Mate 60 Pro，明年將突破千萬台。
環球手機出貨量近10年最差
此外，根據Counterpoint Research數據顯示，今年第三季手機市場呈疲態，環球銷量按年減8%，為近10年以來最差季度，按季則僅升2%，佔頭位分別為三星、蘋果、小米(1810)、oppo、VIVO，市佔率分別為20%、16%、12%及10%。
銷量方面，三星期內跌13%；蘋果跌9%；小米則挫15%，oppo及VIVO分別跌10%及14%。
此外，榮耀(HONOR)、華為及深圳傳音旗下手機品牌TECNO於第三季搶佔不少份額及錄得按年增長，尤其華為推出Mate 60系列，在內地銷售佳，HONOR則由海外市場帶動，TECNO則主攻中東、非洲市場。