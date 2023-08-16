越南VinFast在美SPAC首掛爆升 主席身家一日多三千億

VinFast股價爆升，其創辦人兼主席范日旺(Pham Nhat Vuong)身家亦水漲船高，據福布斯報道，他單日增加390億美元(約3,042億港元)，至445億美元，除穩坐越南首富外，亦晉身成為亞洲第五大富豪。

VinFast全球首席執行官Thuy Le日前指，成為美國上市公司標誌著該公司在全球擴張的一個重要里程碑。上市不僅是股票市場上交易，更是對其願景和潛力投下一張有力的信任票，同時也履行致力讓每個人都能容易使用智能、安全和環保電動汽車的承諾。並感謝黑桃作為其合作夥伴，與該集團「一起無界限」(boundless together)的旅程，為後代創造更加綠色的未來。

黑桃與VinFast成功完 成業務合併

Black Spade Acquisition Co主席兼聯席行政總裁譚志偉則指，與VinFast成功完 成業務合併，VinFast是一家在電動汽車領域發展迅速、具備可擴展規模的公司，開發一系列具吸引力並結合智能、安全和環保的電動汽車型號，相信該公司將繼續致力於提供高質量的產品和卓越的售後服務。上市將令VinFast透過獲取更廣泛集資渠道而增強全球影響力。預計與VinFast的合作將掀開可持續出行的新篇章。