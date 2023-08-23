越南VinFast市值超800億美元　一度躍升全球第3大車企跑贏比亞迪

有「越南版特斯拉」之稱的越南電動車生產商「VinFast Auto」（美：VFS）日前於美國SPAC首掛，股價一度暴漲逾167%，最高曾衝上46.98美元的歷史新高，市值亦超越保時捷，成為全球市值第三的上市車股，僅次於特斯拉（美：TSLA，Tesla）及日本豐田（美：TM）；而VinFast更因波動過大而出現首次臨時停牌。

越南VinFast市值超800億美元

據周二（22日）美股市況，VinFast Auto的股價再飆升109%，收市報36.72美元，市值升至852億美元；盤後時段，股價更加再升3%。對比中國車企比亞迪（美：BYD）兩者美股市值非常接近，VinFast Auto更一度躍升全球第3大車企跑贏比亞迪。

不過，市場普遍認為，VinFast股價出現大幅波動是由於投資者炒作，加上該股低流通量，可供交易的股票數量很少，意味VinFast股價容易出現大幅波動。此外，最新業績顯示，VinFast近兩年虧損34.6億美元，自由現金流也為負；而2023年上半年，VinFast賣出了1.13萬輛汽車。

VinFast由越南首富潘日旺創立

VinFast成立於2017年，是越南最大上市企業之一Vingroup的控股子公司，Vingroup的老闆正是越南首富潘日旺，他旗下業務覆蓋工業、房地產、科技等多個領域；2022年，Vingroup的營收更佔越南GDP的2.2%。

當時VinFast成立之際，潘日旺曾放出豪言，要將特斯拉設為「對標企業」，又表示肩負著越南民族汽車產業的希望。