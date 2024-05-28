越廿天線｜港股彈262點 晶片股熱

資金追逐不同的主題炒作。外電報道，內地投資半導體的國家大基金第3期，已經在上周五成立，首兩期分別集資1,387億元人民幣及2,000億元人民幣。半導體股炒上，華虹半導體(1347)升11.5%，為表現最好科指成份股，中芯國際(981)首季晉身全球晶圓代工廠第三位，收市升7.4%。中電華大科技(085)、晶門半導體(2878)和ASMPT(522)都錄得3%至4%升幅。

大市全日成交1,188.58億元。值得注意的是，昨日升市中，四大指數中反以穩健高息股雲集的紅籌指數，升幅達2.14%最靚。粵海投資(270)、北控水務(371)齊齊升超過半成。

美股上周五回穩，帶動港股在4連跌後造好，最多升262點，高見18,871，恒指最終收報18,827，升218點或1.17%；重上廿天線(約在18709)。

大行齊唱好聯想集團(992)，受惠AI PC和AI服務器，股價創52周高，收市急升8.9%，為最強藍籌。資源股有追捧。中石油(857)升3.5%，中海油(883)升4.2%，中鋁(2600)升8%，江銅(358)都升2%。大摩將龍源電力(916)的評級調升至跑贏大市，認為公司資源優質，風電業務可能有意外驚喜，目標價看9.7元，公司今日升近4%，報7.39元。另外，恒大汽車(708)憧憬有買家接手，復牌急升86.9%。

高盛倡留意長遠主題

在港股急升後，繼續有大行建議投資者著眼投資主題而非著眼指數，高盛的亞太區組合策略指，中資股可以留意長遠主題如技術升級、AI、綠色能源、「走出去」、「小巨人」企業和有優質管治的企業。