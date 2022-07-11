趣味財經｜半導體短缺壓抑供應 Nintendo Switch次季在日銷售縮3分1

據遊戲雜誌Famitsu統計，今年4至6月任天堂的主打遊戲機Nintendo Switch在日本銷量為84萬台，按年減少33%。任天堂回應日本傳媒查詢時表示，半導體短缺持續限制供應。據報道，除了半導體外，任天堂在採購手制及主機上使用的藍牙零部件及用於控制電流的模擬半導體方面也有困難。

採購用於Switch手制及主機的其他零件亦困難

遊戲機公司一般在夏天加快生產，以應付最大市場──美國的聖誕和年底的旺季，而生產不足將意味公司要錯過一些銷售機會，遊戲機有可能出現商品短缺。

任天堂計劃在2023年3月底止年度全球銷售目標為2,100萬部Switch，而截至2022年3月底全年，Switch的銷售量為超過1億部，即按年減少9%。

任天堂曾經表示，將修改Switch的設計以利用可用部件，但持續的供應緊張或使任天堂下調其財政目標。目前集團的純利預測為3,400億日圓（約25億美元），按年下跌29%。據任天堂介紹，日本國內銷量佔全球銷量的2成。從過去的數據來看，日本國內銷量和全球銷量的同比增減率存在相關關係。

至於任天堂的競爭對手PlayStation5（PS5），Famitsu統計顯示，在同一期間在日本銷售按年減少26%。

綜合日本媒體報導，Sony副社長兼財務總監十時裕樹於在之前舉行的財報說明會上表示，在根據目前已能夠確保的零件採購量來評估，今年度PS5全球銷售量為1,800萬部，可按年上升57%，較之前訂下的年度目標超越2,260萬台有調整，原因是「零件供應限制、因而自原先目標向下修訂。PS5需求略高於銷售目標，但因為庫存水平非常低、仍不足以及時供應產品銷售」。

集團會長兼社長吉田憲一郎在2022年6月召開的股東大會上表示，「為了滿足旺盛的需求，我們將（在生產方面）繼續盡最大努力」。目前該公司正在加緊確保新的零部件供應商和物流渠道。

據荷蘭調查公司Newzoo預計，2022年全球遊戲市場規模將達到2031億美元，按年擴大5%。該公司將Switch及PS5等遊戲機市場的擴大視為達到這一規模的前提。該數據於2022年春季發佈，並未反映最近供應鏈的樽頸情況。