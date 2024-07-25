趨升避空｜日圓兌港元重上5元 疑似利差交易拆倉料反彈日圓

日圓兌多種主要上升，每百日圓兌港元重上5元之上。最高見過5.03港元；美元對日圓也回落至154水平，最低見過154.272日圓。事實上，日圓兌多種貨幣，包括澳元、新西蘭元和墨西哥披索都顯著升值。
有交易員指，本周日圓的升勢，有利差交易拆倉跡象，技術上，日圓反彈仍未完結。
按所謂利差交易，是指交易員借入低息的日圓去進行其他的投資，包括高息的商品貨幣以致股市等。所以，一旦出現利差交易拆倉，很容易造成多種資產的價格波動。
美元兌日圓失守百天線 仍有壓力
每百日圓兌港元，昨日從最低4.98升上5.03水平，單日升幅達0.68%。美元兌日圓則從155.99水平跌落154.27水平。事實上，美元兌日圓在7月初才造出161.94的40年低位，以昨日水平計算，彈升已經接近5%；技術上，美元兌日圓昨日跌穿100天平均線，交易員相信，技術上日圓仍有上升空間。
特朗普關注日圓太弱 成美國大問題
有交易員認為，最近日圓的升勢，跟日本央行入市、日本社會對日圓貶值造成的衝擊不滿，以至美國總統候選人特朗普的弱美元政策都有關。
日本執政自民黨幹事長茂木敏充，本周加入呼籲加息以遏制日圓疲弱的陣營。按日圓自年初到7月，已經下跌接近一成，嚴重影響日本社會消費能力；加上市場估計，上周日本央行或已兩度入市，令交易員對沽空日圓轉審慎；加上美國總統候選人特朗普公開表示，日圓和人民幣疲弱，令美元太強是一個大問題，也觸發市場減少利差交易，回補日圓空倉。
但市場暫時估計7月31日日央行只有三分一機會加息，但關注削減買債規模細節，以及對利率走勢看法。