趨升避空｜日圓兌港元重上5元 疑似利差交易拆倉料反彈日圓

日圓兌多種貨幣同時上升，市場估計是利差交易的拆倉行動。(路透社圖片)

日圓兌多種主要上升，每百日圓兌港元重上5元之上。最高見過5.03港元；美元對日圓也回落至154水平，最低見過154.272日圓。事實上，日圓兌多種貨幣，包括澳元、新西蘭元和墨西哥披索都顯著升值。

有交易員指，本周日圓的升勢，有利差交易拆倉跡象，技術上，日圓反彈仍未完結。

按所謂利差交易，是指交易員借入低息的日圓去進行其他的投資，包括高息的商品貨幣以致股市等。所以，一旦出現利差交易拆倉，很容易造成多種資產的價格波動。

美元兌日圓失守百天線 仍有壓力

每百日圓兌港元，昨日從最低4.98升上5.03水平，單日升幅達0.68%。美元兌日圓則從155.99水平跌落154.27水平。事實上，美元兌日圓在7月初才造出161.94的40年低位，以昨日水平計算，彈升已經接近5%；技術上，美元兌日圓昨日跌穿100天平均線，交易員相信，技術上日圓仍有上升空間。