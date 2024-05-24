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財經
2024-05-24 04:29:45
日報

跌勢廣泛｜3連陰累挫767點 港股失萬九關 千三股報跌

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港股 恒生指數 恒指

恒指昨失守萬九關及十天線。(中新社)

美國通脹頑固、減息機會又淡令道指周三跌201點；加上台海周邊緊張，帶動恒生指數昨日進一步下挫，收市跌326點或1.7%，報18,868點，失守萬九關及十天線(約19,154)；恒指連跌3日累挫767點或3.9%。全日成交1,299億元。

大市跌勢全面，82隻藍籌有75隻下跌，整體下挫股份超過1,300隻。

但值得注意的是，跌市北水有吸納，全日北水淨買35.1億元，較周三增加逾1倍；盈富基金(2800)獲北水淨買4.77億元。昨日只有7隻藍籌錄得升幅，中海油(883)和中石油(857)分別錄得北水淨買2.34億元和2.49億元，撐兩股逆市微升。

傳阿里計劃抽水50億美元

再傳中資科技股抽水。《彭博》引述消息人士報道，繼京東集團(9618)之後，阿里巴巴(9988)也傳出擬發售50億美元可轉債，用於回購和公司發展。阿里巴巴昨急跌5.2%，收報78.65元，成交額達79.42億元。

網易(9999)在收市後公布業績，先跌7.9%收市，為表現最差藍籌。同樣放榜的小米集團(1810)也挫2.6%；但兩股在美股初段靠穩，回補部分港股跌幅。
領展(823)下周三放榜，遭美銀下調目標價，收市挫3.6%報33.5元。美銀關注港人北上消費對公司的影響，將領展投資評級由「買入」降至「中性」，削目標價6元至38元。

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萬科獲200億人幣銀團貸款 股價照跌

內房股普遍繼續調整。《上海證券報》報道，萬科企業(2202)已與招商銀行(3968)等金融機構簽訂協議，獲200億元人民幣銀團貸款，抵押物為萬科旗下萬緯物流股權，並已到帳100億元，但兩股跌逾2%。小型內房股金輝控股(9993)突飆82.6%，是升幅最大股份，公司稱已清還所有境內外欠債。

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