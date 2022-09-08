跌勢持續｜恐創史上最重傷一年 分析估圓匯未來數月穿5算

美國聯儲局大幅加息預期繼續支撐美元獨走強，亞洲貨幣齊陷貶值風潮。哈日族注意，日圓兌一美元未止瀉，昨一度逼近145再見24年低位，至晚上約8時多，報144.81，再瀉1.4%，而每百日圓曾兌5.41港元。日圓今年以來暫累瀉逾25.8%，恐創下有史以來最重傷年，分析更認為未見底，大膽估計未來數月或下試160，重返九十年代水平，即較現水平再貶值逾一成，而兌港元將失守5算，見4.89。
日圓連日向下，市場關注日本當局會否出手干預，多名財金官員先後出口術指不願見日圓匯價急挫。日本財務大臣鈴木俊一指，近期日圓單邊跌勢加劇，正密切留意圓匯，內閣官房長官松野博一亦指，關注近期圓匯急跌，將採取必要應對措施。
不過，日本財務省前官員渡邊博史則認為，日本政府無必要干預匯市，因匯率走勢是由美元上升引致，預期日圓月內或低見145，但跌勢不會持續太長時間。
滙豐及高盛日前預期日圓短期或見145，與現水平亦僅一步之差，仍有分析料看淡圓匯，Monex集團董事Jesper Koll對外電指，日圓未來數月料進一步下試150，甚至160，因日本貿易及經常帳赤字，令日圓走弱。另外，新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin則指，聯儲局大幅加息遏抑通脹升溫，日本則續維持寬鬆貨幣政策，而市場正測試日本當局底線，若美元升勢持續，日圓甚至有可能見150至160水平，即為1990年以來最低。
據資料顯示，日本曾於1998年亞洲金融危機期間曾干預匯市，當時美元兌日圓曾見約146水平。
韓圜見13年低 一年瀉17%
其他亞洲貨幣方面，南韓圜跌勢亦頗急，兌一美元昨曾報1,388.58，跌0.7%，見13年低位，今年暫累減近17%。南韓財長秋慶鎬指，當局正密切關注匯市走勢，將在有必要時採取適當行動。然而，分析料韓圜將進一步下試1,400關。
另外，泰銖及新台幣今年以來暫跌約10%至11%，馬來西亞元兌一美元已跌至亞洲金融風暴以來最低，昨曾報4.5015，下滑0.08%，今年累瀉約8%。
美元走強 人幣撲七
人民幣再見兩年低，兌一美元離岸價撲7算，曾報6.9971，昨晚上9時曾報6.988，跌0.28%，在岸價曾低見6.9797，其後報6.9758，下滑0.3%，今年均累減約一成。
瑞銀中國首席經濟學家汪濤日前對傳媒指，即使「破7」，但年底將返回6.9左右。華僑永亨銀行指人民幣本輪貶壓，主要由於美元走強，加上市場對內地經濟放緩以及房地產風波的擔憂，但基本面以及對人民幣的需求，仍支持人民幣，預料下一個阻力位為6.986。