跌勢持續｜恐創史上最重傷一年 分析估圓匯未來數月穿5算

美國聯儲局大幅加息預期繼續支撐美元獨走強，亞洲貨幣齊陷貶值風潮。哈日族注意，日圓兌一美元未止瀉，昨一度逼近145再見24年低位，至晚上約8時多，報144.81，再瀉1.4%，而每百日圓曾兌5.41港元。日圓今年以來暫累瀉逾25.8%，恐創下有史以來最重傷年，分析更認為未見底，大膽估計未來數月或下試160，重返九十年代水平，即較現水平再貶值逾一成，而兌港元將失守5算，見4.89。

日圓連日向下，市場關注日本當局會否出手干預，多名財金官員先後出口術指不願見日圓匯價急挫。日本財務大臣鈴木俊一指，近期日圓單邊跌勢加劇，正密切留意圓匯，內閣官房長官松野博一亦指，關注近期圓匯急跌，將採取必要應對措施。

不過，日本財務省前官員渡邊博史則認為，日本政府無必要干預匯市，因匯率走勢是由美元上升引致，預期日圓月內或低見145，但跌勢不會持續太長時間。

滙豐及高盛日前預期日圓短期或見145，與現水平亦僅一步之差，仍有分析料看淡圓匯，Monex集團董事Jesper Koll對外電指，日圓未來數月料進一步下試150，甚至160，因日本貿易及經常帳赤字，令日圓走弱。另外，新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin則指，聯儲局大幅加息遏抑通脹升溫，日本則續維持寬鬆貨幣政策，而市場正測試日本當局底線，若美元升勢持續，日圓甚至有可能見150至160水平，即為1990年以來最低。

據資料顯示，日本曾於1998年亞洲金融危機期間曾干預匯市，當時美元兌日圓曾見約146水平。

