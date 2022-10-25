跌勢未止｜日央行疑再出手托價 日圓過山車 急彈再尋底

在貨幣政策分歧下，日圓及人民幣匯價齊破底，並傳出當局入市力撐，惟未能阻跌勢。日圓匯價再坐過山車，據報道日本當局上周五於圓匯失守151關後，斥資300億美元(約2,340億港元)入市力撐令匯價倒升。日圓昨走勢持續波動，一度逼近150關報149.71再創32年低，惟未幾即急彈逾2.7%，高見145.65，市傳當局或已第三度出手托價，至晚上9時20分則報149.19，跌逾1%，再由高位插逾2%，每百日圓兌港元則報5.25。

日圓匯價持續尋底，據外電報道當局繼9月斥200億美元入市後，上周五當圓匯曾低見151.94後，傳斥資300億美元撐匯，其後匯價一度回升見146.21。至於日圓昨亦大幅波動，一度由低位顯著反彈，市場估計當局已開展第三輪干預行動，反映捍衛匯價的決心。然而，日圓兌一美元今年以來已累瀉近三成。

料日本干預次數或多達10次

美國銀行估計，擁有1.3萬億美元外匯儲備的日本，未來續透過拋售美元資產支持匯價，干預次數可能最多達10次。不過，有分析指倘日本持續實行超寬鬆的貨幣政策，加上美國持續大手加息，兩者之間息差仍大下，干預的效果將相對有限。

瑞銀報告預期日圓於未來數月仍難以扭轉弱勢，將明年3個月、6個月、9個月及12個月的目標價分別調整為155、150、140及135，呈現先貶後升走勢。

人幣兌美元離岸價首失守7.3

另外，人民幣亦破底。在岸人民幣兌一美元跌穿7.26關，低見7.2633，創15年以來新低；離岸價失守7.3關創歷史新低，昨日曾報7.3322，瀉1.4%。據外電指，國有銀行上周五曾於在岸市場沽美元，以防止人民幣匯價失守7.25關。

高盛調低人民幣預測，預期兌一美元於3個月、6個月及12個月目標價為7.4，7.2及6.9，之前為7.2、7及6.8。華僑永亨銀行指，人民幣此輪跌勢主要由於最近美債收益率持續攀高，美中息差進一步擴大，並帶動人民幣掉期率進一步下滑；其次，市場對內地維持動態清零下的經濟增長動力的憂慮升溫；以及在亞洲與美國貨幣政策分化影響下，其他貨幣普遍較弱，相信經濟回暖程度及政府後續推出相關政策料影響匯價後市表現。人民幣短期支持位為7.2，阻力位為7.3。