跌市主力｜累恒指失萬七關 大行齊踩 美團績後瀉12%

繼阿里巴巴(9988)派成績表即捱沽後，美團(3690)亦同一命運，其季績縱勝預期，但大行卻對其第四季表現不感樂觀，集體下調其目標價，觸發近2百億元資金掟貨。美團昨瀉12.2%或12.55元，至90.45元，創2020年3月後3年半最低，並拉低恒生指數115點，為昨日大市失守萬七關的主力。

美團放榜後大成交捱沽，全日成交額達192億元，為最活躍港股，並為表現最差藍籌。該股已連跌4日累計共失19.4%。北水則趁機會買貨，滬深合共淨買入美團28.8億元。

第四季利潤料放緩 大摩看120元

多間大行昨下調美團目標價，高盛由205元降至176元，主要由於預期第四季利潤率前景疲弱，惟上季業績大致符合預期，維持「買入」評級。摩根士丹利預料第四季餐飲外賣收入增長會放緩至18%，明年盈利仍有風險，新業務收支平衡時間表亦不明朗。該行將美團目標由180元，降至120元，評級亦下調至「與大市同步」。