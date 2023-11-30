跌市主力｜累恒指失萬七關 大行齊踩 美團績後瀉12%

繼阿里巴巴(9988)派成績表即捱沽後，美團(3690)亦同一命運，其季績縱勝預期，但大行卻對其第四季表現不感樂觀，集體下調其目標價，觸發近2百億元資金掟貨。美團昨瀉12.2%或12.55元，至90.45元，創2020年3月後3年半最低，並拉低恒生指數115點，為昨日大市失守萬七關的主力。
美團放榜後大成交捱沽，全日成交額達192億元，為最活躍港股，並為表現最差藍籌。該股已連跌4日累計共失19.4%。北水則趁機會買貨，滬深合共淨買入美團28.8億元。
第四季利潤料放緩 大摩看120元
多間大行昨下調美團目標價，高盛由205元降至176元，主要由於預期第四季利潤率前景疲弱，惟上季業績大致符合預期，維持「買入」評級。摩根士丹利預料第四季餐飲外賣收入增長會放緩至18%，明年盈利仍有風險，新業務收支平衡時間表亦不明朗。該行將美團目標由180元，降至120元，評級亦下調至「與大市同步」。
另外，花旗亦將美團目標由214元，降至179元，維持「買入」評級；中金亦以宏觀消費環境影響為由，將目標價下調23%，至141元，維持「跑贏大市」評級。
港股4日累失917點 北水沽盈富
港股昨亦連挫四日，恒指高開5點後滾坡式向下跌，一度低見16,881點，最多瀉473點，距今年即市低位16,879點，僅2點之遙，收市仍跌360點或2.1%，報16,993點，4日累失917點。主板成交額1,302億元。北水走資，港股通淨沽出8.18億元，資金撈底美團的同時，拋售盈富基金(2800)，全日淨沽出29.5億元。
除美團外，阿里巴巴亦大跌2.2%，報72.7元，拖低大市27點。國際金價造好，金礦股逆市升成資金避風港，紫金礦業(2899)全日走高3.6%，為表現最好藍籌。