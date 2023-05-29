跌穿通道｜北水短炒ETF 手影一致 18500極關鍵 資金博反彈

恒生指數上周四收市報18,746點，跌369點或1.9%，全周累失704點或3.6%，連跌3個星期。港股美國預託證券(ADR)上周五普遍向上，重磅股滙豐控股(005)ADR較港漲1.5%，騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)ADR則分別較港升0.2%及0.8%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日高開97點，至18,844點，未有明顯方向。

港股在整個5月受困於橫行通道後，上周終向下突破，失守萬九關，邁向近年重大支持位18,500關口。輪證資金及北水上周五以博反彈為主，兩大ETF(指數買賣基金)北水單日吸金52億元。

兩成牛證死守 攻陷恐穿萬七

按輪證發行商數據，目前恒指牛熊證街貨以博反彈的牛證為主，佔逾六成，重倉收回區在18,500點水平，涉逾11億份，佔總街貨量約兩成。至於熊證街貨則極分散，收回重倉區遠價至20,700點水平，惟只涉近2.8億份。

輪證炒家守在18,500關，估計由於相關18,500至18,800水平，分別在去年12月兩次及今年3月的1次，成功見底並反彈。市場估計今次18,500關一旦失守，下一站或要下試11月底低位，即失守萬七關的水平，因此現水平已成為橫行通道被打破後的下一個戰場。

港股通單日淨買盈富44億

除了輪證投資者博反彈，港股通上周四亦錄72億元的逾1個月最高淨買額，並繼續以ETF為買賣目標，單日盈富基金(2800)錄淨買額43.7億元，恒生中國企業(2828)則吸8.2億元。盈富亦連續兩日成交額逾百億元，冠絕港股。

值得留意是，近兩周盈富及恒生中國企業的北水無論買賣的手影都高度一致，如上周四盈富的港股通買額佔比高達99%，上周三錄淨沽出時，淨沽的成交比例亦達99%，同類情況在5月16日以後，累計8交易日都一樣。