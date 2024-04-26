跌跌不休｜聚焦今公布議息結果 圓匯恐跌穿5算 日料干預

每百日圓兌港元昨低見5.0269，距離5算只是一步之遙。(資料圖片)

日本上月中正式結束負利率後，由於市場估計未來加息步伐會極緩慢，令日圓跌勢仍未見止息，在日本央行今日議息結果前夕，日圓一度跌至155.74兌一美元，再創1990年後34年新低；每百日圓兌港元更低見5.0269，距離5算只是一步之遙。有分析相信，倘日本央行不及時出手，日圓或會低見160兌一美元，相當於每百日圓兌港元會失守5算，即進入4.9算水平。



鈴本俊一：按情況採取行動

截至本港時間昨晚9時45分，日圓報155.59兌一美元；每百日圓兌港元報5.0317。日圓累計今年已貶值約一成。日本財務大臣鈴本俊一昨表示，會密切關注市場，並會根據情況採取適當行動。日本執政黨官員越智隆雄則對外媒指，倘日圓跌至160兌一美元水平，則有可能促使當局考慮進一步行動。