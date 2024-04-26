跌跌不休｜聚焦今公布議息結果 圓匯恐跌穿5算 日料干預

日本上月中正式結束負利率後，由於市場估計未來加息步伐會極緩慢，令日圓跌勢仍未見止息，在日本央行今日議息結果前夕，日圓一度跌至155.74兌一美元，再創1990年後34年新低；每百日圓兌港元更低見5.0269，距離5算只是一步之遙。有分析相信，倘日本央行不及時出手，日圓或會低見160兌一美元，相當於每百日圓兌港元會失守5算，即進入4.9算水平。
鈴本俊一：按情況採取行動
截至本港時間昨晚9時45分，日圓報155.59兌一美元；每百日圓兌港元報5.0317。日圓累計今年已貶值約一成。日本財務大臣鈴本俊一昨表示，會密切關注市場，並會根據情況採取適當行動。日本執政黨官員越智隆雄則對外媒指，倘日圓跌至160兌一美元水平，則有可能促使當局考慮進一步行動。
市場觀望日本央行何時出手干預日圓跌勢，惟不少分析相信今日議息仍會按兵不動。彭博調查顯示，幾乎所有分析員均估計日央行會維持利率在0至0.1厘不變。安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt認為，日本通脹數據雖然較當局目標高，但卻出現下降趨勢，實際工資則仍處負增長，在兩大因素影響下，相信日本不會在短期內加息。
不過，即使日本央行不加息，亦不排除會出手干預日圓。SMBC Nikko Securities的策略師Makoto Noji認為，在日本央行今日做出決定後，當局可能會做好準備應對日圓拋售壓力。,不過他認為，央行的行動不會非常強硬。
野村料低見160後低位震盪
去年預測日圓會跌至150至160兌一美元之間的野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成，最新認為日本經濟基本因素未有大變化，維持去年預測，並相信跌勢難阻，大有機會低見160兌一美元，並在150至160兌一美元的水平震盪，但再下挫的機會不高，因估計日本會在適當時候出手干預。他預測，日本今年會再加息兩次，每次0.25厘。