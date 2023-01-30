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財經
2023-01-30 14:07:00

跨國投行亞洲銀行家薪酬減半 高盛CEO薪酬縮三成

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跨國投行亞洲銀行家薪酬削半 高盛CEO薪酬縮減三成

跨國投行亞洲銀行家薪酬削半，而高盛行政總裁David Solomon薪酬去年已縮減三成。（資料圖片）

外電引述知情人士報道，受到去年亞洲區內交易量大減所影響，跨國投資銀行除日本外的亞洲區頂級銀行家面臨十多年以來最差的薪酬待遇。高盛、摩根士丹利、美國銀行的董事總經理（Managing Director）職級的薪酬總額降幅在40%50%，高級董事總經理的薪酬減少80萬至150萬美元，初級董事總經理的薪酬亦縮減60萬至100萬美元。業績表現較差的董事總經理薪酬，減幅更多達60%70%

至於董事（Director）職級人員薪酬下降則約30%40萬至60萬美元，副總裁（Vice President）職級人員薪酬受到的影響較小，下降約10%15%

報道稱，隨着交易可能在今年下半年反彈，一些銀行希望透過調整縮小各職級之間的薪資差距，而非裁員，不過2023年仍可能會有更多的裁員行動。

另外，美資投行高盛於月初宣布歷來最大規模裁員行動後，據報其行政總裁所羅門（David Solomon2022年薪酬減少約30%，至2,500萬美元，而他的薪酬包含200萬美元底薪及2,300萬美元浮動薪酬，其中1,610萬美元為限制性股票。

報道稱，摩根士丹利行政總裁James Gorman薪酬亦減少一成至3,150萬美元；而摩根大通行政總裁Jamie Dimon薪酬則維持不變，為3,450萬美元。

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