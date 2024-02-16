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財經
2024-02-16 15:50:00

跨境支付｜內地客新年首選用支付寶　在港交易筆數較疫前同期增45%

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跨境支付｜內地客新年首選用支付寶，在港交易筆數較疫前同期增45%。

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在剛過去的農曆新年，深圳口岸出入境旅客刷新自2023年初恢復通關以來單日紀錄。螞蟻集團指，支付寶及Alipay HK均錄用戶支持，據內地支付寶數據顯示，初一至初四內地遊客外遊首選依然是香港和澳門，金額和筆數自初一起攀升，其中在港交易筆數較2019年疫前同期增45%。

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內地客最愛買金器首飾名牌袋

內地支付寶指，新春期間訪港內地遊客消費分配方面，購物花費依舊佔最多，其中購買金器首飾、名牌手袋最受追捧；其次花費則為食飯和交通。

自2023年下旬起，新渡輪正式接受支付寶，支付寶成為內地唯一全覆蓋香港交通的支付工具，覆蓋港鐵網路、巴士、電車、渡輪、部分的士和部分綠色小巴。支付寶指，數據顯示，平均每位遊客使用支付寶乘車至少3次以上，包括搭港鐵、城巴、九巴、天星小輪和電車。

AlipayHK：200萬用戶參與A. Point活動

香港用戶方面，AlipayHK早前聯同本地及內地逾400間商戶推出多款新年精選優惠和贏取高達8,888萬A. Point等連串新春活動。截至2月12日（年初三），經已有近200萬用戶參與A. Point活動。

螞蟻集團國際業務大中華區總經理李詠詩表示，自通關後，內地通港澳地區更加緊密，從「單向南下」演變成「南北雙向奔赴」，支付寶、AlipayHK和MPay三地電子支付成大灣區互聯的必要載體。

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