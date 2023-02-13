跨境炒股｜多間券商暫停內地身份客戶炒股　耀才跌逾12%　國泰君安跌1.3%（更新）

據內媒報道，由於中證監正嚴打券商向內地投資者提供非法跨境證券業務的活動。

【11:00更新】

內地證券時報引述消息報道稱，國泰君安總部已通知國泰君安國際（1788）停止為內地居民個人開設賬戶，現有內地客戶暫時不受影響。

君安國際現跌1.31%，現報0.75元。

耀才證券（1428）需釐清內地監管機構相關法規，故將在本月16日起暫停部分客戶的戶口，直到獲最新指引才繼續使用。受影響戶口只能沽貨平倉，並限時提取戶口內存款。

耀才（1428）今早大跌，現報1.35元，瀉12.33%。

中證監：按照「有效遏制增量，有序化解存量」

耀才最近向個別客戶發信表示，因待中國監管機構釐清相關法規，將由2月16日起暫時關閉以內地身份證開戶的賬戶，直至獲得中國監管機構最新指引後，才可繼續使用。

中證監近月要求互聯網券商整改非法跨境開展業務等違規行為，今年1月13日發布《證券經紀業務管理辦法》，文件提到，要加強對非法跨境經紀業務的日常監管，對相關違法違規行為，按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，穩步推進整改規範工作，亦指2月28日起實施上述文件。

耀才信件內容全文：

鑑於早前中國監管機構指有部份香港券商於內地非法經營跨境證券業務，因此本公司需待中國監管機構釐清相關法規，本公司現特來函通知閣下，閣下的賬戶將會由2023年2月16日起暫停使用，直至獲得中國監管機構最新指引後，才可繼續使用；而就閣下賬戶內資產，將會有以下安排：

閣下之證券賬戶暫停買入功能，只可沽出。 閣下之期貨/期權/槓桿式外匯/貴金屬賬戶不可開立新倉，只可平倉。 請閣下於2023年2月23日或以前提取賬戶內的全部餘款。

若閣下於限期前仍未提取賬戶內之餘款，本公司會把餘款自動存入閣下於本公司所登記的指定提款銀行戶口內。