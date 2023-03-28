跨境理財通｜渣打2月南向通匯款額增逾四成

渣打銀行與香港投資基金公會舉辦粵港澳大灣區跨境理財通投資者教育論壇。渣打大灣區行政總裁林遠棟指，隨著香港與內地迅速復常，個人投資市場氣氛日漸回暖。2月份渣打客戶的跨境理財通「南向通」匯款金額按月增加超過四成，可見大灣區居民對跨境理財的需求熱熾，希望透過跨境理財通令他們的資產配置更多元化。

中國人民銀行深圳市中心支行跨境辦副處長葛金鋒在論壇上稱，隨著深港全面 恢復通關，兩地人員往來回歸正軌，跨境理財通迎來新的發展機遇。截至今年 2月底， 深圳轄區累計開立相關帳戶2.1萬個，辦理資金跨境匯劃8.8億元，雙方向投資產品交易額5.1億元，約佔大灣區跨境理財通業務總量的三分之一。而跨境理財通試點為大灣區居民個人跨境投資開闢了新通道，進一步推動內地與港澳金融市場的互聯互通、提升雙向開放水平。

粵港澳三地逾 4.3 萬投資者開戶

人行廣州分行跨境辦副主任蘇瑩則指，粵港澳三地目前共有超過4.3萬位投資者開展跨境理財業務，辦理相關資金跨境匯劃超過26億元。大灣區內地居民可「南向」實現全球資產配置需求，港澳居民可「北向」分享內地經濟快速發展 紅利。將繼續 強與香港監管部門合作，緊扣市場需求優化業務辦理，提升大灣區居民跨境理財的獲得感和滿意度，讓更多的投資者享受政策紅利。

金管局：研擴大可投資範圍

金管局署理外事部主管鄧珮琳指，續與內地監管當局及相關各方保持緊密聯繫，因應實際運作經驗和市場反應，以循序漸進的方式探討優化跨境理財通措施，如擴大可投資範圍、逐步增加參與機構等。

香港投資基金公會主席鄒建雄指，大灣區已成為國家經濟引擎，區內中產數目日漸上升，理財需要亦日漸增加。跨境理財通正好可以滿足這方面需要，讓內地投資者通過香港這個平台，充分使用香港提供的國際級專業投資管理服務投資於不同市場及板塊作全球配置，掌握環球投資機會。在跨境理財通計劃上，將續致力與監管機構密切溝通，共同探討如何拓展產品及服務種類，希望令計劃更能滿足大灣區投資者的理財需要。