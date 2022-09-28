跨境理財通｜滙豐逾八成跨境理財通投資者擬增加投資

滙豐一項最新調查發現，大灣區居民對跨境投資持續表現濃厚興趣，有參與「跨境理財通」的受訪者當中，分別有75%的北向和85%的南向投資者準備在未來12個內增加對計劃的投資，打算增加5%至10%比例最高。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀指，市場存在諸多不確定因素，但在「跨境理財通」踏入開通一周年之際，大灣區內的投資者對參與計劃興趣不減，反映區內經濟融合正持續驅動區內居民跨境投資需求增長，大多數投資者錄穩定回報，對投資前景滿有信心。調查發現能源、科技、天然資源、生物科技以及醫療為最感興趣五大投資領域。高達91%南向受訪者及72%的北向受訪者對ESG 投資感興趣。

冀提高投資額度至 500 萬人民幣

他又指，約四成已參與計劃的投資者建議提高個人投資額度至500萬元人民幣、容許投資更多中風險評級產品和引入遙距投資諮詢服務。未有參與計劃的受訪者則認為，簡化開戶程序和允許遙距開戶為主要因素。陳慶耀稱，展望未來，希望通過擴展至更多風險評級產品、簡化開戶程序，並引入遙距投資諮詢服務，從而進一步擴大計劃的發展。這將推動更多居民通過跨境投資實現多元化的資產配置，提供更多選擇實現長期財務目標，從而推動區內的財富管理業務增長。

至今錄逾 4% 回報

滙豐於今年8月對2,000名來自大灣區11個城市的居民進行調查，針對擁有 100萬元以上(以當地貨幣計)流動資產的群體，了解大灣區居民參與跨境投資需求及投資偏好。調查發現，受訪者傾向透過「跨境理財通」作中長期投資。約三分之二南向受訪者打算進行中期(6至12個月)投資，四分一會長期持有(1年以上)。北向受訪者分別有56%及33%計劃作中期及長期投資。儘管市場波動，大多數參與「跨境理財通」的受訪者至今仍獲4%或以上回報；近乎全部投資者 (98%)表示有信心未來12個月「跨境理財通」的投資回報率，有機會達到其預期，分別有61%的南向及45%北向投資者期望獲7%至9%年度收益率。