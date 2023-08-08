跨境理財｜恒生再開兩間跨境財富管理中心 非港居民開戶飆3.5倍

恒生銀行(011)指，進一步提升跨境連繫，分別於尖沙咀和深圳增設兩間跨境財富管理中心，並於兩地透過理財服務專員，為客戶提供即時及無縫的一站式跨境財富管理服務。
恒生及恒生中國自去年開始已率先部署，先後在香港上水、中環及九龍塘，以及內地廣州開設跨境財富管理中心。計及尖沙咀及深圳新的跨境財富管理中心，該行於大灣區主要城市已設有6間中心。為進一步提升跨境理財服務的效率，理財服務專員可按客戶要求，為親臨香港跨境財富管理中心的客戶即時聯絡內地的財富管理專家，一站式無縫地為客戶提供跨境理財通、投資、按揭及外匯等資訊，並可為客戶預約跨境理財通投資戶的開戶服務。
總營業收入增20%
恒生財富管理及個人銀行業務主管李樺倫指，自通關以來，積累已久的跨境財富管理需求得以釋放。今年首6個月，恒生非香港居民的新開戶人數較去年同期升3.5倍。恒生中國方面，來自大灣區財富管理及個人銀行業務之總營業收入亦增20%。大灣區的財富管理需求強勁，這方面亦是恒生財富管理及個人銀行業務的策略重點之一。今次在兩地策略性地增設跨境財富管理中心，以及推出更加便利客戶的跨境連繫提升，除為客戶帶來更優質的跨境財富管理體驗，亦有助恒生於大灣區業務達致可持續之長遠增長。
毋須跨境即可重新啟動非活躍戶口
恒生與恒生中國專業服務團隊將緊密聯動，共同為客戶提供簡單便捷的戶口維護服務。在職員協助下，兩地客戶毋須跨境即可重新啟動非活躍戶口，以及更新跨境戶口的個人資料。此外，下半年恒生更將推出更多跨境理財服務和方案，包括利用數碼科技提供更快更方便服務。屆時內地居民可乘訪港之便到香港恒生分行透過恒生個人銀行Mobile App辦理開戶服務，大約30分鐘即可開立新戶口，並即場領取提款卡及登記恒生個人流動理財服務，以助客戶方便地跨境管理他們的戶口。