跨境電商丨靈感來自咖啡？ Airwallex Borderless Cafe快閃咖啡廳10月中環限時開設

Airwallex空中雲匯開設為期一個月的「Airwallex Borderless Cafe快閃咖啡店」，鼓勵各種規模的企業運用金融科技創新解決方案，建立順暢的跨境支付和環球財務營運體驗。快閃活動靈感來自Airwallex創辦人曾在澳洲墨爾本創辦精品咖啡館時所遇到的跨境支付挑戰，當時他們需要從海外購入咖啡杯和包裝，惟傳統跨境交易非常昂貴且程序繁複，過程十分艱辛，激發他們在2015年創立Airwallex，就是為了幫助企業克服跨境支付困難，釋放業務發展潛力。