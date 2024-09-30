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財經
2024-09-30 18:35:00

跨境電商丨靈感來自咖啡？ Airwallex Borderless Cafe快閃咖啡廳10月中環限時開設

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跨境電商丨靈感來自咖啡？ Airwallex Borderless Cafe快閃咖啡廳10月中環限時開設

跨境電商丨靈感來自咖啡？ Airwallex Borderless Cafe快閃咖啡廳10月中環限時開設

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Airwallex空中雲匯開設為期一個月的「Airwallex Borderless Cafe快閃咖啡店」，鼓勵各種規模的企業運用金融科技創新解決方案，建立順暢的跨境支付和環球財務營運體驗。快閃活動靈感來自Airwallex創辦人曾在澳洲墨爾本創辦精品咖啡館時所遇到的跨境支付挑戰，當時他們需要從海外購入咖啡杯和包裝，惟傳統跨境交易非常昂貴且程序繁複，過程十分艱辛，激發他們在2015年創立Airwallex，就是為了幫助企業克服跨境支付困難，釋放業務發展潛力。

快閃店開幕活動上，Airwallex聯合創辦人劉月婷Lucy(右)分享了設立快閃咖啡店的靈感源由。 活動上Lucy親自為客戶炮製拉花咖啡。 活動上Lucy親自為客戶炮製拉花咖啡。 Airwallex Borderless Cafe 地址：香港中環閣麟街46-48號FOCO大廈LG層

10月共5場研討會 現場與團隊諮詢

Airwallex Borderless Cafe快閃店位於Cookie DPT (地址：香港中環閣麟街46-48FOCO大廈LG層），即日起至20241030日，公眾可到訪享受期間限定FXpresso SwirlTao Treasury曲奇、Globe Brew特色咖啡以及FinToast西多士。另外，每位Airwallex空中雲匯Visa卡員工卡持卡人在Cookie DPT網站憑雲匯Visa卡網上預訂付款後，可免費兌換兩件曲奇。活動期間，Airwallex也將舉辦5場由Airwallex及行業專家主持的研討會，與企業和合作夥伴共同探討如何利用新科技和金融科技方案推動跨境業務的發展。

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Airwallex Borderless Cafe 交流活動及預約諮詢，可按此瀏覽