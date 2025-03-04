跨境電商丨AirWallex公布年度業績 稱亞太區第四季營收按年翻倍 陳君洋：Airwallex Yield快將在港推出

銷售業務全球化，愈來愈多本地商家拓展跨境電商戰線來增加競爭力，而迫切解決環球交易所衍生的換匯、支付和收款的成本挑戰，將有助店家增長業務，減低依賴單一市場經濟波動而影響生意。作為領先的全球支付及金融服務平台的Airwallex，提供全球支付、財務管理與嵌入式金融解決方案，透過自建的全球金融服務設施，解決了全球支付與財務營運中的各種痛點，為各類規模的企業開啟業務全球化提供商機。上周Airwallex香港舉行分享會，回顧平台過去一年的表現，並預告即將在港推出「Airwallex Yield」服務。

Airwallex去年錄得強勁增長 僅8個月年度交易額突破千億美元

適逢2025年是Airwallex創立十周年，官方在傳媒活動上，Airwallex亞太區總經理陳君洋Arnold簡單介紹了品牌的歷史。 2015年成立於澳洲墨爾本的Airwallex，現時全球員工人數已增加至1,700多人兼遍布全球37個地區。品牌業務覆蓋亞太、歐洲和北美地區，並分別在澳洲、新加坡、香港、日本、紐西蘭、英國、歐洲、美國、加拿大、中國内地、馬來西亞、墨西哥和巴西等地獲得超過60個牌照和許可，為全球逾15萬間企業客戶，提供多幣種、逾160種支付方式的金融科技服務供應商。

業績回顧方面，他引述內部數據指，自2024年第一季度起，Airwallex季度淨利潤按年增長已由40%上升至78%，當中由企業卡和企業支付方案產品貢獻逾半商業方案的淨利潤，推動強勁業務發展。而2024年8月，Airwallex的年度交易額更突破1,000億美元，較去年同期勁升73%；年度營業收入(ARR)亦突破5億美元。

受惠於強勁的環球電商發展，Airwallex更緊接僅三個月後(2024年11月)，Airwallex全球ARR更達到6億美元，年度交易額飆至1,300億美元；加上Airwallex在亞太地區同樣錄得顯著增幅，第四季度營業收入按年翻倍(102%)，交易量亦按年增長六成。

Airwallex香港中小企業務銷售主管趙公亮Nick認為，品牌積極改善支出管理工具Spend和帳單管理工具Billing的市場適應度，協同Airwallex其他金融服務組合内其他方案相輔相成，幫助客戶實現更大價值，難怪成為業務增速的助燃劑。