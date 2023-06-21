身心投入｜張勇專注雲業務分拆 阿里高層執位 蔡崇信掌權

阿里巴巴(9988)繼早前啟動新一輪業務重整後，昨日再有大動作，管理層大執位，張勇將退任主席一職，轉移專注打理阿里雲業務，他將繼續擔任阿里雲智能集團董事長，而現時執行副主席兼阿里創辦人之一的蔡崇信將接任主席一職，今年9月10日生效。
市場已於周二晚傳出阿里管理層有變動，該股昨輕微低開後反覆走低，最低曾報87.95元，到消息午後落實後股價一度逼近90元關，最終隨科技股偏弱走低，收報88.35元，跌1.5%或1.35元，成交約33億元，美預託股價開市初段曾報87.97美元，瀉4.5%。
至於其他管理層調動方面，淘天集團董事長、兼阿里創辦人之一及合夥人的吳泳銘，將接替張勇出任阿里首席執行官。
張勇在宣布卸任同時向全體員工發表全員信，解釋請辭原因，他說未來將專注阿里雲智能分拆，現正處最關鍵時刻，故須全身心投入，同時也考慮到分拆過程中，公司規範化治理要求，認為個人不宜再同時擔任兩集團董事長及首席執行官職責。他又指，「這次變化不僅對公司、個人都是另一個新階段，時光過得真快，今年是我在阿里的第十六個年頭」。張勇於2015年接任首席執行官並於2019年接任主席，期間阿里再度來港，完成雙重上市。
張勇宣布退任後，據內地媒體拍到他與阿里巴巴「靈魂人物」馬雲下午到訪阿里雲園區，與員工會面。兩人有講有笑，邊走邊飲咖啡。
六大業務方向清𥇦 有利重返紅底
駿達資產管理投資策略總監熊麗萍指，是次管理層大執位消息屬正面，原市場預揣測因張勇「未見成績而被抄」，及後因為專注雲業務分拆上市而作出調動，加上蔡崇信等是內部調升，本身已熟悉集團業務的運作，認為六大業務發展方向、定位清𥇦，相關業務管理層將可專注其業務範疇拓展。另外，她又相信雲業務分拆上市的步伐亦如箭在弦，預期會發新股集資。熊麗萍看好阿里後市，認為投資者可於現水平入市，有機會重返「紅底股」，短期則在90至100元水平上落。
根據福布斯年初公布的今年香港富豪榜資料顯示，蔡崇信身家約85億美元，本港排第9位。
阿布扎比政府入股蔚來
另外，電動車蔚來(9866)獲阿布扎比政府支持的投資機構CYVN Holdings作戰略性股權投資，涉約11億美元(約85.8億港元)，將以每股8.72美元，認購約8,469.6萬股蔚來新發行的A類普通股，涉資約7.4億美元，另外，向蔚來股東之一的騰訊控股(700)購買約4,013.8萬股蔚來A類股份，以周一收市價9.4美元計，涉資約為3.8億美元。消息公布後，蔚來於美股早段跌1.3%，報9.28美元。蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌指，期待將來與CYVN 合作拓展國際業務。
據蔚來2022年年報顯示，騰訊持有約1.6億股蔚來A類普通股，實益擁有權為9.7%，佔總投票權約5.9%。蔚來昨本港收報70.55元，瀉3.6%，騰訊收報350元，跌2%。