身心投入｜張勇專注雲業務分拆 阿里高層執位 蔡崇信掌權

阿里巴巴(9988)繼早前啟動新一輪業務重整後，昨日再有大動作，管理層大執位，張勇將退任主席一職，轉移專注打理阿里雲業務，他將繼續擔任阿里雲智能集團董事長，而現時執行副主席兼阿里創辦人之一的蔡崇信將接任主席一職，今年9月10日生效。

市場已於周二晚傳出阿里管理層有變動，該股昨輕微低開後反覆走低，最低曾報87.95元，到消息午後落實後股價一度逼近90元關，最終隨科技股偏弱走低，收報88.35元，跌1.5%或1.35元，成交約33億元，美預託股價開市初段曾報87.97美元，瀉4.5%。

至於其他管理層調動方面，淘天集團董事長、兼阿里創辦人之一及合夥人的吳泳銘，將接替張勇出任阿里首席執行官。

張勇在宣布卸任同時向全體員工發表全員信，解釋請辭原因，他說未來將專注阿里雲智能分拆，現正處最關鍵時刻，故須全身心投入，同時也考慮到分拆過程中，公司規範化治理要求，認為個人不宜再同時擔任兩集團董事長及首席執行官職責。他又指，「這次變化不僅對公司、個人都是另一個新階段，時光過得真快，今年是我在阿里的第十六個年頭」。張勇於2015年接任首席執行官並於2019年接任主席，期間阿里再度來港，完成雙重上市。

張勇宣布退任後，據內地媒體拍到他與阿里巴巴「靈魂人物」馬雲下午到訪阿里雲園區，與員工會面。兩人有講有笑，邊走邊飲咖啡。