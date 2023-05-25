車企之爭｜長城汽車舉報比亞迪部分車型　涉排放不達標(更新)

長城汽車（2333）於其微信公眾號發布聲明表示，已於4月11日，向生態環境部、國家市場監督管理總局、工業和信息化部遞交舉報材料，就比亞迪( 1211 )旗下的「秦PLUSDM-i」、「宋PLUS DM-i」兩款車型的採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標的問題進行舉報。

內媒就事件向長城汽車方面查詢，該發言人回覆，「以聲明信息為準，長城汽車正在密切關注立案及處理進展。」

據比亞迪官網資訊顯示，是次被舉報的兩款車型，為插電式混合動力新能源汽車，當中包括電動汽車及燃油汽車零件。

長城比亞迪為競爭對手

比亞迪和長城汽車是中國少有，擁有動力電池自研和製造能力的製車企業。其中比亞迪亦有子公司比亞迪電子（285）在港上市；長城汽車旗下的蜂巢能源也已經遞交在國內的IPO申請。

長城汽車4月銷量總計31.31萬台，按年分別減少6.98%及7.18%；比亞迪4月銷量達21.02萬輛，按年增加98.31%。

比亞迪：堅決反對任何形式的不正當競爭行為

比亞迪隨後亦發聲明，指堅決反對任何形式的不正當競爭行為，並保留法務訴訟的權力，又認為長汽的檢測報告無效，不能以此作為依據，並指產品及相關檢測符合國家標準，在國家權威機構通過認證，歡迎有關部門隨時調查、取證及檢測。