軟銀孫正義投資失利頻損手　盤點賺錢之神5個投資滑鐵盧個案

日本科技企業軟銀集團（SoftBank）會長孫正義一向被稱「日本賺錢之神」，只有他有一套獨特的投資勝利方程式，如押中阿里巴巴、Uber，以及內地出租資訊網貝殼找房。不過近日孫正義卻罕見低頭認錯，表示自己投資失利，近年孫正義投資亦頻錄得損手，到底知名投資人孫正義如何令自己滑鐵盧並跌落投資神壇？

軟銀孫正義｜投資WeWork蝕逾200億美元 WeWork為共享辦公室公司，提供「共享經濟」及「社群」元素。孫正義選擇投資WeWork後，曾對外稱「WeWork是下一個阿里巴巴」，之後軟銀開始向WeWork提供現金投資，成為其最大股東。2017年起，軟銀透過願景基金（Vision Fund）等工具，向WeWork投入逾100億美元，估值亦從200億美元被抬高至470億美元。 但其後WeWork真實財務狀況曝光，2016年至2018年3年間虧損達29億美元並陷入財務危機，孫正義亦跌落投資神壇。2022年5月，軟銀交出一份史上最差的全年業績，據外媒統計，軟銀多次為WeWork續命共投入約200億美元。

軟銀孫正義｜炒比特幣損手5000萬美元 孫正義在2017年購入比特幣，同年12月時，正值比特幣歷史最大牛市，幣價一度觸頂兩萬美元，可惜後繼無力，隔年同期更下殺回3,000美元水平，令孫正義於2018年年初就虧本清貨損失近5,000萬美元。 之後孫正義直言自己並不理解比特幣，他認為比特幣等「數位貨幣」並不會在短時間內消失，對於該領域後續將會如何發展，孫正義則只說會將精力放於其他地方。

軟銀孫正義｜投資滴滴出行翻車蝕67億美元 2017年，孫正義投資80億美元到滴滴出行，同年9月軟銀另出資6.39億美元，收購阿里巴巴在的5%滴滴股權。截至2022年6月，軟銀投資滴滴的款項已達120億美元。 但滴滴當時未理會中方警告，而按計劃赴紐約上市，及後國家網信辦對滴滴發起「網絡安全」審查，並以「嚴重違法違規收集使用個人信息」為由，要求其下架App，以及禁止新用戶註冊，最後滴滴從美國退市。據軟銀2021財報指，滴滴為軟銀帶來至少約67億美元帳面虧損，更要出售價值大約為21億美元的Uber股權填氹。

軟銀孫正義｜過早出售NVIDIA賺少逾400億美元 孫正義曾於2017年5月斥資約40億美元，入股芯片巨企輝達（NVIDIA），當時軟銀並以4.9%的持股比例，成為該企第4大股東，2017年時，NVIDIA股價於30美元附近。 但持股一年半之後即2019年1月，軟銀便出售所持有NVIDIA所有股份，但自去年底時，受惠於「ChatGPT」及AI人工智能熱潮，股價一路飆升，年初至今已飆近兩倍，現時市值穩守一萬億美元。若孫正義未有中途離場，其持有的NVIDIA股票將價值490億美元，約為其投入成本的12倍。