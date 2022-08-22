軟銀CFO：減持阿里為安撫投資者 表明財政穩健

阿里巴巴（9988）大股東軟銀集團早前透過提前實物結算預付遠期合約，減持阿里巴巴股份套現，涉約2.42億股阿里巴巴美股，約佔阿里巴巴已發行股份約9%。軟銀集團財務總監後藤芳光之後接受外媒訪問時表示，軟銀出售阿里巴巴持股，指在安撫投資者，反映軟庫目前財政仍然穩健。

軟銀上季錄得破紀錄230億美元虧損，市場擔心軟銀持續虧損將損害其與貸款商的關係。後藤芳光駁斥有關說法，但承認出售阿里巴巴持股，是希望安撫投資者，並消除市場對軟銀需要額外資金以回購股本的可能性。「在目前這個情況下，軟銀有必要證明其財政實力堅如磐石。」

後藤芳光強調，出售阿里巴巴持股，就像2020年3月疫情剛爆發時，軟銀出售本土手機部門及美國電信商T-Mobile般，向全世界表明軟銀仍有能力出售投資項目。

不過，部分投資者認為，軟銀出售阿里巴巴持股的解釋並不充分，令人懷疑出售持股是為了解決迫在眉睫的財務危機。

有投資者認為減持為解燃眉之急

軟銀於2020年出售410億美元資產，以支持日本正來最大規模的回購計劃，同時償清巨額負債，以重建投資者信心，而近日出售阿里巴巴持股的舉動，成功推升軟銀股價一成，但同時也令部分投資者感到困擾。