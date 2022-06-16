轉型成功｜直播帶貨狂吸金！新東方在線爆升 因為「中關村周杰倫」？

新東方在線(1797)近日股價火爆，今日全日飆12.04元或72.7%，報28.6元，成交額更高達111.1億元，冠絕港股，相當於美團(3690)及阿里巴巴(9988)兩股合共全日成交額。該股已連升9個交易日，累計飆6.8倍。相反，母公司新東方(9901)今日則挫0.36元或2%，報17.52元，成交額7.9億元。

對於新東方在線爆升仍未見實質原因支持，但內地媒體報道指集體闖進直播帶貨圈有關。內地媒體指，新東方旗下「東方甄選」直播，近日「粉絲」暴漲至逼近700萬人，本月首13日，東方甄選抖音號商品成交金額(GMV)達1.08億元人民幣，單日GMV突破千萬元人民幣，打入抖音全站排行榜10大，當中單計6月13日GMV已達2,297.7萬元人民幣，商品銷量37.2萬件，日觀看人數1,672.1萬人，創歷年新高。

券商估年度化 GMV 可達 84 億人幣

內地券商浙商證券更有分析指，以6月13日單日GMV達2,300萬元人民幣計，新東方在線年度化GMV可近84億元人民幣。按集團2021年5月底止年度業績，期內總收入只有14.19億元人民幣。

至於何以去年12月開播的「東方甄選」，會在近日突然熱爆？據指與由英語老師轉型網紅的董宇輝有關，這位被稱為「中關村周杰倫」的新東方員工，目前負責集團帶貨直播的出鏡銷售員，曾在直播期間抱起結他唱起「當你老了」，更一邊以中英文講解產品，一邊與網友插科打諢，並能滔滔不絕講文學作品，成為目前炙手可熱的網紅。

董宇輝出身基層，父親為農民工，大學時間為供養弟弟上學而兼職導遊及補習，但畢業後多次求職均能從千人中突圍入選。據指，董宇輝將課堂帶入直播的形式令市場十分受落，即使是《蘇東坡傳》，他也能一晚賣光兩萬本，內地券商更指他是受益於近月明星主播的真空期，加上精通英語，令觀眾能夠邊聽邊學習，有益於國人。