轉數快 FPS｜推出5周年本港銀行推抽獎　最高送5000港元　一文整合參與方法

轉數快／FPS｜轉數快在港推行5周年，本港有銀行推出「轉數快5周年」抽獎推廣優惠，各行客戶只需登記抽獎，以及滿足一定條件之後，即有機會獲獎賞，最多更可獲得高達5,000元現金的獎賞。以下《am730》為讀者一文整合各銀行的參與抽獎方法。

轉數快FPS｜甚麼是轉數快FPS？ 轉數快全稱是「快速支付系統」，是香港的電子支付平台之一，由香港金管局，在2018年9月推出，平台接通本港多間銀行及儲值支付營運商，可讓個人或機構，於不同支付服務提供商之間直接進行實時轉帳。 轉數快FPS｜轉數快的特點 轉數快FPS提供便宜方式進行本地轉帳，個人銀行戶口之間經轉數快轉帳，一般無須收費，更提供即時及全天候服務；亦支援各種向商戶繳費的方式，包括提款卡、儲值支付工具、從戶口直接轉帳等。 轉數快FPS｜轉數快參與機構 據轉數快的網站顯示，共有多達155間銀行，包括中國香港、滙豐等銀行，以及多間儲值支付營運商參與轉數快平台，如AlipayHK、八達通等。

轉數快FPS｜中銀香港︰提供現金獎最高送5000元 中銀香港表示，由即日起至10月7日，客戶經手機銀行「轉數快5周年大抽獎登記頁」成功登記抽獎活動，並完成指定交易即可獲抽獎機會，合資格客戶於上述推廣期內可享最多20次抽獎機會。 其中可獲1次抽獎機會交易包括：經轉數快收款、經轉數快收取港幣款項累計金額每滿港幣5,000元/ 收取人民幣款項 累計金額每滿人民幣3,000元、經轉數快付款至商戶；可獲2次抽獎機會交易包括：登記出糧戶口、登記中銀香港為轉數快預設收款銀行。 中銀香港指，會以電腦系統從所有已參加抽獎之合資格客戶中隨機抽取得獎者。有關獎賞的交易紀錄經由中銀香港核實無誤後，將於今年11月30日或之前誌入相關賬戶內。要注意，若是付款至商戶或向同一個商戶重複付款，亦只計算1次；至於登記中銀香港為預設收款銀行，只適用於2023年8月19日或之前尚未登記的客戶。抽獎獎賞內容（合共165名）如下： 港幣5,000元（獎賞名額5名）

港幣1,000元（獎賞名額10名）

港幣500元（獎賞名額50名）

港幣100元（獎賞名額100名） 詳情：中銀香港