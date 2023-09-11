熱門搜尋:
水浸 鯨魚 天氣 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 黃大仙 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023 摩洛哥地震 觀塘
返回
財經
2023-09-11 15:46:00

轉數快 FPS｜推出5周年銀行推抽獎　中銀送錢滙豐送iPhone　一文整合參與方法 (持續更新)

分享：

轉數快FPS｜推出5周年本港銀行推抽獎，最高送5000港元，一文整合參與方法。

轉數快／FPS｜作為一項方便快捷轉賬服務，轉數快在港已推行5年，各間銀行為慶祝這個里程碑，推出了「轉數快5周年」抽獎推廣優惠活動，參與即有機會贏取高達5,000元現金獎，甚至有最新型號iPhone。以下《am730》為讀者整合各間銀行參與抽獎方法，了解參與抽獎的具體方法和要求。

轉數快FPS｜推出5周年本港銀行推抽獎，最高送5000港元，一文整合參與方法。

轉數快FPS｜甚麼是轉數快FPS？

轉數快全稱是「快速支付系統」，是香港的電子支付平台之一，由香港金管局，在2018年9月推出，平台接通本港多間銀行及儲值支付營運商，可讓個人或機構，於不同支付服務提供商之間直接進行實時轉帳。

轉數快FPS｜轉數快的特點

轉數快FPS提供便宜方式進行本地轉帳，個人銀行戶口之間經轉數快轉帳，一般無須收費，更提供即時及全天候服務；亦支援各種向商戶繳費的方式，包括提款卡、儲值支付工具、從戶口直接轉帳等。

轉數快FPS｜轉數快參與機構

轉數快的網站顯示，共有多達155間銀行，包括中國香港、滙豐等銀行，以及多間儲值支付營運商參與轉數快平台，如AlipayHK、八達通等。

轉數快FPS｜轉數快5周年，中銀香港提供現金抽獎，最高送5000元。

轉數快FPS｜中銀香港︰提供現金獎最高送5000元

中銀香港表示，由即日起至10月7日，客戶經手機銀行「轉數快5周年大抽獎登記頁」成功登記抽獎活動，並完成指定交易即可獲抽獎機會，合資格客戶於上述推廣期內可享最多20次抽獎機會。

其中可獲1次抽獎機會交易包括：經轉數快收款、經轉數快收取港幣款項累計金額每滿港幣5,000元/ 收取人民幣款項 累計金額每滿人民幣3,000元、經轉數快付款至商戶；可獲2次抽獎機會交易包括：登記出糧戶口、登記中銀香港為轉數快預設收款銀行。

中銀香港指，會以電腦系統從所有已參加抽獎之合資格客戶中隨機抽取得獎者。有關獎賞的交易紀錄經由中銀香港核實無誤後，將於今年11月30日或之前誌入相關賬戶內。要注意，若是付款至商戶或向同一個商戶重複付款，亦只計算1次；至於登記中銀香港為預設收款銀行，只適用於2023年8月19日或之前尚未登記的客戶。抽獎獎賞內容（合共165名）如下：

  • 港幣5,000元（獎賞名額5名）
  • 港幣1,000元（獎賞名額10名）
  • 港幣500元（獎賞名額50名）
  • 港幣100元（獎賞名額100名）

詳情：中銀香港

轉數快FPS｜轉數快5周年，星展銀行指，完成指定交易享100元現金獎賞。

轉數快FPS｜星展銀行︰完成指定交易享100元現金獎賞

星展銀行亦有提供抽獎，該行稱只要客戶完成合資格交易， 就能獲取現金獎賞，最多100元。推廣由2023年8月1日至12月31日，而客戶要維持合資格戶口至2024年4月30日。

星展銀行表示，客戶於推廣期內，連續4個月經轉數快由其他本地 銀行賬戶，單一轉賬滿5萬港元（或等值）至合資格戶口，就可獲50元現金獎賞；若經DBS digibank HK應用程式內的eDDA授權入錢服務，並成功綁定其他本地銀行賬戶至其合資格戶口，以及完成合資格交易，即可獲額外50元現金獎賞。

詳情：星展銀行

轉數快FPS｜滙豐：送出30部最新iPhone

滙豐表示，為慶祝「轉數快5周年大抽獎」，將連續3個月舉行抽獎，每月送出10部最新iPhone，合共30部。

首階段由9月11日起至10月8日，滙豐個人客戶在應用程式「HSBC HK」完成登記滙豐為轉數快預設收款銀行，可獲得iPhone 抽獎機會，名額10名。

第二階段由10月9日起至11月5日，第三階段則於11月6日至11月30日。客戶只要完成以下任務以獲取一次／另一次抽獎機會：

  • 使用您的手機號碼或電郵地址登記「轉數快」
  • 設定滙豐為預設收款銀行（如未有完成）；及
  • 在 HSBC HK App 透過「轉數快」進行第三方轉賬

而完成獎勵任務 - 額外任務，則可獲取額外一次抽獎機會：

  • 在HSBC HK App 透過「其他環球轉賬」 進行環球轉賬至海外戶口

轉數快FPS｜常見問題

轉數快FPS｜轉數快FPS是甚麼？

轉數快全稱是「快速支付系統」，是香港的電子支付平台之一，由香港金管局，在2018年9月推出......了解更多

轉數快FPS｜轉數快有甚麼特點？

轉數快FPS提供便宜方式進行本地轉帳，個人銀行戶口之間經轉數快轉帳......了解更多

轉數快FPS｜抽獎有甚麼銀行參與？

適逢轉數快FPS推出5周年，有銀行為慶祝而推出抽獎，參與銀行包括......了解更多

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受