轉數快FPS｜推出5周年 銀行舉行抽獎 中銀送錢滙豐送iPhone 一文整合參加方法 (持續更新)

轉數快／FPS｜ 作為一項方便快捷轉賬服務，轉數快在港已推行5年，各間銀行為慶祝這個里程碑，舉行「轉數快5周年」抽獎推廣優惠活動，參與即有機會贏取高達5,000元現金獎，甚至有最新型號iPhone。以下《am730》為讀者整合各間銀行參與抽獎方法，了解參與抽獎的具體方法和要求。

據 轉數快 的網站顯示，共有多達155間銀行，包括中國香港、滙豐等銀行，以及多間儲值支付營運商參與轉數快平台，如AlipayHK、八達通等。

轉數快FPS提供便宜方式進行本地轉帳，個人銀行戶口之間經轉數快轉帳，一般無須收費，更提供即時及全天候服務；亦支援各種向商戶繳費的方式，包括提款卡、儲值支付工具、從戶口直接轉帳等。

轉數快全稱是「快速支付系統」，是香港的電子支付平台之一，由香港金管局，在2018年9月推出，平台接通本港多間銀行及儲值支付營運商，可讓個人或機構，於不同支付服務提供商之間直接進行實時轉帳。

中銀香港指，會以電腦系統從所有已參加抽獎之合資格客戶中隨機抽取得獎者。有關獎賞的交易紀錄經由中銀香港核實無誤後，將於今年11月30日或之前誌入相關賬戶內。要注意，若是付款至商戶或向同一個商戶重複付款，亦只計算1次；至於登記中銀香港為預設收款銀行，只適用於2023年8月19日或之前尚未登記的客戶。抽獎獎賞內容（合共165名）如下：

其中可獲1次抽獎機會交易包括：經轉數快收款、經轉數快收取港幣款項累計金額每滿港幣5,000元/ 收取人民幣款項 累計金額每滿人民幣3,000元、經轉數快付款至商戶；可獲2次抽獎機會交易包括：登記出糧戶口、登記中銀香港為轉數快預設收款銀行。

中銀香港表示，由即日起至10月7日，客戶經手機銀行「轉數快5周年大抽獎登記頁」成功登記抽獎活動，並完成指定交易即可獲抽獎機會，合資格客戶於上述推廣期內可享最多20次抽獎機會。

轉數快FPS｜星展銀行︰完成指定交易享100元現金獎賞

星展銀行亦有提供抽獎，該行稱只要客戶完成合資格交易， 就能獲取現金獎賞，最多100元。推廣由2023年8月1日至12月31日，而客戶要維持合資格戶口至2024年4月30日。

星展銀行表示，客戶於推廣期內，連續4個月經轉數快由其他本地 銀行賬戶，單一轉賬滿5萬港元（或等值）至合資格戶口，就可獲50元現金獎賞；若經DBS digibank HK應用程式內的eDDA授權入錢服務，並成功綁定其他本地銀行賬戶至其合資格戶口，以及完成合資格交易，即可獲額外50元現金獎賞。

詳情：星展銀行

轉數快FPS｜滙豐：送出30部最新iPhone

滙豐表示，為慶祝「轉數快5周年大抽獎」，將連續3個月舉行抽獎，每月送出10部最新iPhone，合共30部。

首階段由9月11日起至10月8日，滙豐個人客戶在應用程式「HSBC HK」完成登記滙豐為轉數快預設收款銀行，可獲得iPhone 抽獎機會，名額10名。

第二階段由10月9日起至11月5日，第三階段則於11月6日至11月30日。客戶只要完成以下任務以獲取一次／另一次抽獎機會：

使用您的手機號碼或電郵地址登記「轉數快」

設定滙豐為預設收款銀行（如未有完成）；及

在 HSBC HK App 透過「轉數快」進行第三方轉賬

而完成獎勵任務 - 額外任務，則可獲取額外一次抽獎機會：

在HSBC HK App 透過「其他環球轉賬」 進行環球轉賬至海外戶口

轉數快FPS｜ 渣打：送最高5萬元現金大抽獎

渣打香港公布，為慶祝「轉數快」FPS推出5周年，由即日起至2023年10月15日，個人客戶或中小企業客戶成功完成合資格「轉數快」登記、設定及/或轉賬，即可自動參加大抽獎，有機會贏取5位數現金獎。

個人客戶方面，於SC Mobile手機程序登記「轉數快」，可獲10次抽獎機會；設定渣打銀行為「轉數快」預設收款銀行，可獲5次抽獎機會；經SC Pay「轉數快」、「掃描支付」及透過商戶應用程式轉帳100元或以上，可獲1次抽獎機會，累積最多10次。

現金獎5萬元，名額1個

現金獎500元，名額50個

現金獎50元，名額500個

而中小企業客戶方面，登記轉數快識別碼，可獲10次抽獎機會；經「Straight2Bank NextGen」進行跨行資金轉帳轉數快至第三者戶口，可獲1次抽獎機會，累積最多10次。