轉數快FPS｜2023年底達1360萬帳戶登記　港元交易額每日平均達90億元

李達志表示，轉數快亦積極探討和不同地區互聯的機會。去年12月轉數快成功「轉」出香港，與泰國央行合作推出「轉數快 x PromptPay」互聯，目前已躋身泰國跨境二維碼支付交易量的三甲，僅次於旅客量遠超香港的馬來西亞及印尼。他又指，最近亦親身到泰國體驗購買車票，形容交易秒速完成及緊貼香港人的節奏。

他指，自己最少已有五年沒有親身到銀行或自動櫃員機轉帳。因為隨着轉數快於2018年9月誕生後，銀行與電子錢包全面接通，只需簡單地按幾下手機，便可即時完成跨行轉帳，並樂見轉數快的應用場景在過去五年不斷擴大。

正研究轉數快為數字人民幣錢包增值

此外，李達志說該局一直與人民銀行數字貨幣研究所推進數字人民幣在香港的跨境試點測試，繼今年初與多家運營機構及香港本地銀行完成演練後，我們預計數字人民幣將在香港進一步擴大試點範圍，屆時更多香港市民將可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並透過轉數快為其數字人民幣錢包增值，以便利需要在内地生活或消費的香港居民在內地支付。