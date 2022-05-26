轉變目標｜港股通連續13日吸資 北水新寵中移 兩日買廿億

港│股│悶│局
港股二萬關反覆之際，北水的買貨意欲仍持續，港股通昨淨買額共26.9億元，已連續13個交易日吸資，累計吸405.8億元。向來為北水愛股的騰訊控股(700)及美團(3690)近日吸資放緩，甚至走資，相反中國移動(941)成新寵，繼周二除淨前上海港股通錄逾9.6億元淨買額後，昨除淨後仍在滬深合共吸資11.3億元，冠絕藍籌，兩日吸資最少21億元。至於即將除淨的中國電信(728)及中海油(883)或會接力吸北水。
美團及騰訊本月初北水普遍淨買逾十億元，及至近日吸資持續收縮並一度見走資，昨美團股價升0.1%，北水僅吸資3.6億元，累計13日淨吸資96.2億元；騰訊昨則吸1.8億元北水，股價則跌1.2%，累計13日淨流入49.2億元。
中電信中海油除淨在即 齊受捧
倘單計上海港股通，中移動由月初數千萬元北水吸資額，大增至近日以約十億計，累計13日淨吸資32.7億元，近七成為近3日的淨買額。
同為電信股的中電信將於下周二除淨，昨在上海港股通亦錄巨額淨買額2.4億元，股價亦急升3.4%；另外將於6月9日除淨的中海油，昨滬深港股通共淨買4.2億元，股價升近1.8%，兩股均有接力受捧的趨勢。
大行唱好 長汽飆11%
另外近日當炒的汽車股亦是內地投資者的買貨目標，長城汽車(2333)昨吸1.6億元，比亞迪(1211)亦有1.1億元淨買額，前者昨飆10.8%，後者漲2.5%。另外吉利汽車(175)、美東汽車(1268)及敏實集團(425)昨亦齊齊升逾4%，當中吉利為表現最好藍籌。
麥格理報告預期，內地將出台的汽車補貼政策令長汽受惠並迎轉捩點，倘下半年業績跑贏，可見到強勁反彈，並將其列入首選股名單，目標價19.7元，潛在升幅43.2%，評級為「跑贏大市」。
滙控領升港股 空軍炸快手
大市方面，港股連跌兩日後昨在二萬關反覆，恒生指數低見20,067點，收市報20,171點，漲59點或0.3%；國企股指數報6,898點，走高15點或0.2%；恒生科技指數報4,043點，升11點或0.3%。主板成交額約1,034億元。A股向好，上證綜合指數以全日高位3,107點收市，揚1.2%；深圳成分指數漲0.7%；創業板指數升0.3%。兩市成交額7,622億元人民幣。
滙豐控股(005)成升市主力，全日漲3.1%或1.55元，報50.95元，重上50元關，為表現第二佳藍籌，並貢獻恒指52點、即九成升幅。另外要留意快手(1024)成空軍目標，昨沽空額按日飆1.3倍，至11.3億元，港股最多，沽空率36.7%，股價則大反彈5.4%，至66.75元。