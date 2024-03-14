農夫山泉創辦人母親離世　鍾睒睒朋友圈稱被「網暴」：我累及母親(更新)

最新內媒報道，3月13日，鐘睒睒在其微信朋友圈內，表示自己莫名「網暴」，疑是因此事累及其母親離世，其後農夫山泉證實訊息的真實性。

農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒近日是非多多，不但公司深陷輿論風波，更經歷母親離世之痛。此外，鍾睒睒日前亦卸任旗下12家公司的法人職務。

鍾睒睒朋友圈指自己「累及母親」

3月13日，鐘睒睒在朋友圈更新了一條訊息，其中附有一張其母拍攝於3月8日的照片，並表示「母親健康，笑容可掬，心情愉快，沒有基礎疾病」。但「因為我被莫名網暴，累及母親，為我所憂，於3月11號下午去世，萬分悲痛」。

其後，《每日經濟新聞》從農夫山泉方面，證實該朋友圈訊息的真實性；亦有一位接近鐘睒睒的人士也向透露，鐘母走得很突然，鐘睒睒沒見到最後一面。