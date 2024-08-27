農夫山泉包裝水收益減18% 稱受累輿論攻擊惡意詆毀

農夫山泉(9633)公布6月底止半年純利62.4億元(人民幣，下同)，按年增8%；收益221.73億元，增8.4%；毛利130.32億元，升5.9%，毛利率58.8%，少1.4個百分點；每股盈利0.55元；維持不派中期息。 半年純利增 8% 不派中期息 集團指，今年的1月份和2月份，包裝飲用水產品銷售情況良好，該兩個月的銷售收益較去年同期增長19%。但自2月底開始，網絡上出現大量對公司及創始人的輿論攻擊和惡意詆毀，對品牌及銷售產生嚴重負面影響。上半年集團錄得包裝飲用水產品收益為85.31億元，較去年同期下降18.3%，佔總收益的38.5%。另外，飲料產品的收益增長36.7%，在總收益佔比為61.1%。

稱鍾睒睒腳踏實地兼具遠見 集團又指，上半年的網絡輿情給品牌形象和包裝飲用水產品的銷售帶來了影響，但是憑藉強勁的綜合實力和對正道的堅持，有充分的信心和能力迎接和應對各種機遇和挑戰。今年8月10日，集團創始人鍾睒睒出席中央電視台《對話》欄目，對諸多輿論爭議話題做出回應，並分享農夫山泉在水源地建設、農業建設、社會責任等方面持續踐行的長期主義經營理念，「節目播出後，鍾睒睒低調、腳踏實地的風格和兼具遠見與堅持的理想主義實幹家精神受到廣大觀眾的贊譽和好評，向公眾展現了農夫山泉客觀真實的正面形象」。

堅決追究造謠 「絕不退縮」 展望未來，農夫山泉稱將繼續加強品牌建設，持續加大對水源地的宣傳和對飲料產品的提升和創新，壯大品牌基礎和競爭優勢。而對於造謠和誹謗詆毀農夫山泉的企業和個人，「我們必將堅決追究其法律責任，堅持正義，絕不退縮。」 農夫山泉今日收報30.2港元，跌0.1港元或0.3%，成交額4.7億港元，市值1,520億港元。