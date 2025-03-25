農夫山泉純利持平 包裝水收益挫21% 「對正義的追求仍將持續」

農夫山泉(9633)公布去年底止全年純利121.23億元(人民幣，下同)，按年升0.4%；收益428.96億元，升0.5%；毛利294.16億元，少1.9%，毛利率58.1%，少1.4個百分點；每股盈利1.078元，擬派末期股息0.76元，多1.3%。

茶飲料產品收益增長 32%

期內集團包裝飲用水產品收益159.52億元，下降21.3%，佔總收益的37.2%；茶飲料產品錄收益167.45億元，增長32.3%，佔總收益39%；功能飲料產品錄49.32億元，升0.6%，佔總收益的11.5%；果汁飲料產品收益40.85億元，增長15.6%，佔總收益的9.5%。

鍾睒睒兩度上央視「抨擊互聯網亂象」

集團指，自去年2月底開始在網絡上出現的大量對公司及創始人的輿論攻擊和惡意詆毀，對品牌和銷售產生嚴重負面影響。進入下半年後輿論熱度逐漸下降，但對銷售的影響、尤其是對包裝飲用水的影響仍在持續。集團去年3月以來通過各種方式讓公眾看清真相。除發布官方澄清外，集團創始人鍾睒睒亦通過去年8月和12月的兩期中央電視台《對話》欄目專訪、以及去年11月在贛州召開的媒體交流會與公眾分享農夫山泉在農業建設方面的持續深耕，並直面爭議話題，抨擊互聯網亂象，通過事實和真誠贏得大量網友的讚譽，讓公眾看到了農夫山泉及其創始人客觀真實的正面形象。