農夫山泉｜執董帶律師踩上消委會總部質詢 揚言若不道歉追究到底(更新)

農夫山泉(09633)向香港消委會發出律師信，就消委會昨日(15日)發布的《飲水思源30瓶裝水口味、礦物、安全檢測》報告，要求消委會作出澄清，並向公司鄭重道歉並消除帶來的所有負面影響，否則會採取進一步行動。 「百歲山」稱法務部門已介入事件 繼「農夫山泉」發律師信後，同樣被消委會點名指溴酸鹽含量達歐盟上限的「百歲山」亦在今日回應內媒，指百歲山產品符合標準，批評消委會發布的測評誤導消費者，對品牌形象造成影響，目前法務部門正全面介入處理相關事宜。

農夫山泉發律師信斥損聲譽 消委會︰無指產品有安全問題 消委會回應時證實接獲農夫山泉代表律師所發出的信件，正研究及跟進。發言人重申，不論月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以至記者會上的發言均清楚指出，全部30款測試樣本沒發現有害物質超出世衛的相關準則值，所有樣本可安心飲用。文章的重點為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響，並非產品有安全問題。 消委會稍後向傳媒確認，農夫山泉執行董事韓林攸今日下午帶同律師到消委會北角總部，與消委會會面。韓林攸向傳媒稱若消委會不道歉，公司一定追究到底。

批造成恐慌釀巨大損失促道歉 批檢測報告有三大錯誤 律師信提及，消委會的檢測報告基於錯誤的理解和非專業的分析，針對農夫山泉產品溴酸鹽含量情況做出了不客觀的評價，存在三大錯誤，包括適用標準錯誤、標準判斷錯誤、有故意誤導性，並指消委會在公開報告後，在本港及內地廣大消費者群體中造成恐慌，對農夫山泉造成巨大損失。 被指溴酸鹽達歐盟上限 消委會早前測試30款樽裝水，在消毒劑殘餘及副產品測試中，發現百歲山及農夫山泉的溴酸鹽含量達歐盟訂定適用於經臭氧處理的天然礦泉水以及泉水的溴酸鹽最大限值，而消委會指大量攝取溴酸鹽或可致噁心。