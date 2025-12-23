近半世紀最強！黃金年漲七成 飾金逼5萬關

黃金再創天價！地緣政局持續紛擾，加上美國聯儲局減息預期又升溫，現貨金價反覆兩個月後再破頂，昨一度高見每安士4,420美元，歷史性首次升穿4,400美元關，以高位計今年已累飆68.5%，連升3年之餘，更為1979年以後46年來表現最好的一年；本港飾金價亦升近每両4.9萬元，逼近5萬大關。有大行預料，金價明年或仍有一成潛在升幅。

截至本港時間昨晚9時，國際現貨金價報每安士4,418美元，升1.8%。本港飾金價每両約4.9萬元，買入價每両約3.9萬元。除了金價，主要受惠工業需求的白銀、鉑金及銅價亦集體新高，白銀現貨昨每安士高見69.45美元，累計今年大升1.4倍，升勢大幅跑贏黃金。