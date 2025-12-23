近半世紀最強！黃金年漲七成 飾金逼5萬關

黃金再創天價！地緣政局持續紛擾，加上美國聯儲局減息預期又升溫，現貨金價反覆兩個月後再破頂，昨一度高見每安士4,420美元，歷史性首次升穿4,400美元關，以高位計今年已累飆68.5%，連升3年之餘，更為1979年以後46年來表現最好的一年；本港飾金價亦升近每両4.9萬元，逼近5萬大關。有大行預料，金價明年或仍有一成潛在升幅。
截至本港時間昨晚9時，國際現貨金價報每安士4,418美元，升1.8%。本港飾金價每両約4.9萬元，買入價每両約3.9萬元。除了金價，主要受惠工業需求的白銀、鉑金及銅價亦集體新高，白銀現貨昨每安士高見69.45美元，累計今年大升1.4倍，升勢大幅跑贏黃金。
同時，美匯指數今年則走低，昨曾低見98.42，跌逾1%，累計今年挫約9.3%，或成2017年以來、8年表現最弱的一年。
投資者一籃子持倉 貴金屬集體破頂
市場將黃金升幅歸因今年在利率、地緣政治及貿易緊張結合的大趨勢，瑞銀分析師Giovanni Staunovo認為，低利率支撐黃金和白銀等實物資產需求，加上銅價亦破頂，顯示投資者預期通脹將長時間維持高水平，因而希望持有廣泛商品。該行對黃金的前景維持不變，預計明年將升至每安士4,500美元。
大行料明年再升逾一成
另外，高盛上周亦在其商品展望報告中表示，預計各國央行對黃金需求持續高企，加上聯儲局減息的周期性支撐，將推升黃金價格。該行基準情境下預計黃金價格將在明年12月上漲至每安士4,900美元，即潛在升幅約11%；並且由於私人投資者多元化投資的可能性擴大，令其黃金目標價仍有上行風險，因此持續建議增持。
澳新銀行近日亦有報告指，鑑於全球經濟增長前景惡化，加上貿易緊張局勢、聯儲局獨立性受損及股市拋售等因素，金價明年或有機會升穿每安士5,000美元。