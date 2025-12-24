近10年最強！新股爆升幅王 諾比侃漲3倍

新股爆出升幅王！AI科技公司諾比侃(2635)昨首日掛牌，以全日高位371元收市，較上市價80元高3.6倍，以每手50股計，一手帳面獲利1.455萬元。諾比侃今日升幅超越金葉國際(8549)及西普尼(2583)首日分別升3.3倍及2.58倍，成為今年新股首日升幅王，內媒更指其創出近10年港新股漲幅紀錄！
雖然諾比侃創出升幅王紀錄，惟其招股情況並不算熱烈。諾比侃接獲3.3萬份申請，超額認購187.74倍，最終只以招股下限定價。不過諾比侃一手中籤率只有3%，上限認購的「頂頭槌飛」有55張，每人獲分派850至900股；不設回撥機制下，國際配售分配佔全球發售90%，有79個承配人合共獲派340.79萬股。
輕鬆健康倍升 翰思艾泰挫五成
相比之下，同日掛牌的健康保險服務商輕鬆健康(2661)及生物科技公司翰思艾泰(3378)超購倍數均以千倍計，惟表現均不及諾比侃。輕鬆健康公開發售超購1,420.5倍，一手中籤率6%，昨收報58.7元，較招股價22.68元高159%，以每手200股計，一手帳面獲利7,204元。
至於翰思艾泰超購3,073.1倍，一手中籤率只有1%，雖然認購熱烈，但股價不斷下挫，全日收報17.2元，較上市價32元低46.3%，每手100股，帳面損手1,480元。
港股悶跌27點 國泰揚7%
大市方面，恒生指數昨收報25,774點，跌27點或0.1%；恒生科技指數報5,488點，跌37點或0.7%。主板成交額1,571億元，創約3周最低成交。焦點股包括國泰航空(293)，集團預期下半年業績將超過上半年，今年全年業績將超過去年，股價昨大升7.2%，至12.88元，計入除淨因素創約10年來高位。另外快手(1024)直播間遭網絡攻擊直播色情內容，股價曾挫6%，收市跌3.5%。