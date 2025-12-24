近10年最強！新股爆升幅王 諾比侃漲3倍

新股爆出升幅王！AI科技公司諾比侃(2635)昨首日掛牌，以全日高位371元收市，較上市價80元高3.6倍，以每手50股計，一手帳面獲利1.455萬元。諾比侃今日升幅超越金葉國際(8549)及西普尼(2583)首日分別升3.3倍及2.58倍，成為今年新股首日升幅王，內媒更指其創出近10年港新股漲幅紀錄！

雖然諾比侃創出升幅王紀錄，惟其招股情況並不算熱烈。諾比侃接獲3.3萬份申請，超額認購187.74倍，最終只以招股下限定價。不過諾比侃一手中籤率只有3%，上限認購的「頂頭槌飛」有55張，每人獲分派850至900股；不設回撥機制下，國際配售分配佔全球發售90%，有79個承配人合共獲派340.79萬股。