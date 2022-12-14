近3個月第6次 股神再沽比亞迪 套現2.7億

大和降盈測及目標價

大和報告指，巴郡持續減持比亞迪股權事宜，仍是一個懸念，但將被市場情緒復甦而抵銷，預料比亞迪或成為全球新能源汽車領導者。此外，其電動車電池業務亦錄第三方訂單，包括特斯拉及日本豐田，料全球更多原始設備製造商的標準模型上使用LFP電池，除內部銷量強勁外，將增加收入。此外，由於新能源車補貼明年起取消，該行料比亞迪每輛汽車經營利潤由今年下半年約1.27萬元人民幣，收窄至明年每輛約1.05萬元人民幣，並將其今至2024年每股盈測下調2%至15%，同時將H股目標價由328元，下調至326元，重申「買入」評級，指其長期基本面穩固，在市場情緒復甦下有望估值重估。