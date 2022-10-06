近3分1策略師預測 日圓明年內跌破呢個24年低位

根據路透社的一項調查顯示，由於極端鷹派的美國聯儲局與極端鴿派的日本央行之間的政策差距進一步擴大，日圓兌美元明年將僅收復3分1的巨額損失。而受訪的60位策略師中，有18位預測美元明年內將升穿145.89 日圓的24年低位。按最新報價，美元兌日圓匯價為144.52元，每百日圓則兌5.43港元。

今年以來，日圓兌美元已貶值逾5分之1，最近更一度觸及146日圓兌1美元的 24 年低位，促使日本當局上個月動用2.8萬億日圓支持日圓，成為自 1998 年以來首次干預外匯市場。不過由於市場預期，日本央行行長黑田東彥不太可能改變長期以來保持的超寬鬆政策，因此日圓弱勢持續。

根據路透社於9月30日至10月5日期間進行的調查顯示，外匯策略員認為，日圓年底兌美元匯率將在目前144左右水平，若變現計劃，按年虧損將相當於約2成，是1970年以來最大的貶值。到目前為止，日圓也是10大工業國（G10）中表現最差的貨幣。

日圓作為金融市場動盪期間投資者的避風港，市場預期日圓未來一年兌美元匯率將上升約 7%至135，但僅相當於今年跌幅的3分之1，而且受訪的60位策略師中，有18位預測日圓兌美元明年某一個時間點，將會跌破145.89 的24年低位。

日圓今年以來貶值約2成

美國銀行證券外匯策略師 Shusuke Yamada 表示，由於美日政策差異和國際收支逆差，即使日方單方面干預匯市，美元兌日圓上升趨勢不太可能逆轉。

三菱日聯金融研究部主管 Derek Halpenny 認為，「日本央行通過控制收益率曲線而維持超寬鬆貨幣的決心，是沽出日損的明確訊號。即使干預匯市後，現在也很難看到日圓弱勢出現轉機。