迪士尼前CEO：2016年發現「很大部份」Twitter用戶都不真實

迪士尼前行政總裁Bob Iger透露，迪士尼在2016年時已發現「很大部份」Twitter用戶都不真實。（網上圖片）

正當Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）收購計劃交諸法律處理之際，美國迪士尼前行政總裁艾格（Bob Iger）周三表示，迪士尼2016年考慮會否收購Twitter時已確定其2016年「很大部份」Twitter用戶都是「不真實」的。

艾格在Code 2022會議上表示，當迪士尼與Twitter董事局準備展開談判時，他知悉很大部份而不是大多數（a substantial portion – not a majority）的用戶都是假的。不過他沒有說明何謂大部份。

艾格沒有提到馬斯克的名字，但他表示：「有趣的是，因為我這幾天閱讀新聞報道，而我們確實非常仔細地查看了所有 Twitter 用戶」，然後才說很大部分用戶不是真實的。

憂第三次世界大戰延遲收購

艾格發言之際，正值馬斯克與 Twitter 的440億美元收購展開法律鬥爭，馬斯克聲稱 Twitter 提供的垃圾郵件或機器人賬戶（bot accounts）數目不正確，試圖終止有關交易。