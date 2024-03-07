退休調查：四成受訪者稱有興趣到大灣區退休

友邦（AIA）近期進行一項探討受訪在職港人，被派駐到其他大灣區城市就業或退休的態度，以及對覆蓋大灣區醫療保障產品的調查，結果發現有近四成受訪者稱有興趣到大灣區就業；亦發現有逾60%的受訪者退休預期儲備，不足以應付其退休生活，缺口高達197萬。
「AIA理想退休生活調查」於2023年11月13日至11月27日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問共1,085名年齡介乎18至65歲及最少擁有一個強積金賬戶的在職港人，以探討在職港人對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。
年輕受訪者最有興趣到大灣區就業
調查發現，50%受訪者對到大灣區就業持開放態度，當中年輕群組受訪者(18-29歲)的比率高達66%。受訪者最需要僱主所提供的支援分別為:宿舍或住屋津貼(77%)、覆蓋整個大灣區的醫療保障(71%)及交通津貼(66%)。
調查亦探討港人到其他大灣區城市退休的態度，近四成(38%)受訪者有興趣到其他大灣區城市退休，三大熱選城市分別為珠海(34%)、深圳(31%)及廣州(29%)。
八成受訪者感大灣區消費水平較低
他們有興趣到大灣區退休的三大原因包括消費水平較低(80%)、樓價較便宜(58%)、社區環境較好(54%)。而在受訪人士中，高達85%有信心在當地實現理想退休生活，惟調查發現，63%退休時的預期儲備，未必足以應付其理想退休生活所需的生活費，儲備缺口高達197萬港元(中位數)；亦有近九成有興趣到其他大灣區城市退休或就業的受訪者指，認同有能覆蓋整個大灣區的醫療保障產品非常重要。
友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜表示，調查反映受訪在職港人對於被派駐其他大灣區城市工作或退休持開放態度，但結果反映他們在退休儲備及醫療保障上未有充分準備，情況令人關注。她認為，市民大眾無論在任何地方生活，都需提升退休儲備及加強醫療保障，以應付退休及醫療所需。