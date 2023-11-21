退休調查：香港打工仔預762萬退休　要求MPF平均回報11%

各位打工仔有否計算過自己退休需要預留多少金錢生活？有組織就本港在職人士的預計退休生活進行調查，結果顯示，受訪的打工仔平均37歲已規劃退休，並估計需要762萬元、要求MPF平均回報11%，才能維持退休前的生活水平。

要求強積金投資的平均回報率為11%

香港投資基金公會進行一項退休調查，公會在今年8月底至9月中，訪問1,001名、25歲至64歲在職人士，以及80名65歲以上退休人士。結果發現65歲以下在職人士要求強積金投資的平均回報率為11%，其中高收入人士的要求回報率為12%。在今次調查當中，有26%的受訪者認為強積金計劃的投資基金類別不足，特別欠缺可持續發展及高收益債券基金。

投資基金公會退休金委員會聯席主席曹偉邦指出，由於近年定期利率高，受訪者對於強積金回報率預期亦有所增加，但坦言11％的回報率對強積金投資而言屬相當高的水平，這意味著投資者必須將強積金部署在高風險的產品當中才能獲如此高回報。

曹偉邦補充，是次退休所需金額較早年調查的500萬元高，可能與現時的高通脹、平均預期壽命延長、以及更早計劃退休等原因有關；而高收入人士的現生活方式高尚，退休後維持所需的金額自然更高。