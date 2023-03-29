退休調查︰45%港人認醫療開支上升有礙實現財務目標　料退休後需面對X年健康欠佳生活？

不少港人對退休生活感悲觀，有機構進行退休調查，發現有45%港人認醫療開支上升有礙實現財務目標，不少人更預料退休後面對至少20年的健康欠佳生活。
料退休後面對至少20年的健康欠佳生活
宏利公布《宏利亞洲康健調查》，調查顯示，香港市民預期在63歲退休，64歲開始出現健康問題。考慮到港人平均壽命為85歲，不少人在退休後可能面對長達20多年健康欠佳的生活。這種悲觀情緒在25至34歲年齡組別中最為強烈，他們預期在60歲退休之前，57歲就開始出現健康問題。然而這種悲觀情緒隨著年齡的增長而減弱，45歲及以上的年齡組別較為樂觀，他們期望在64歲退休，並保持健康直至69歲。
45%港人認醫療開支上升有礙實現財務目標
有關實現退休後的財務目標，分別有45%港人的認為「不斷上漲的醫療開支」，有礙他們實現財務目標，亦有40%港人認為「健康欠佳」同樣有影響，特別在45歲或以上年齡組別有該想法；逾約37%受訪者認為，「準備儲蓄以應付健康或醫療所需」是其3大主要財務目標之一，並正努力達成目標以滿足退休需要。
身心健康而言，只有10分1的香港市民表示身體和心理健康(10%及11%)狀況極佳，比區内的平均水平(21%及24%)低一半；25至34歲年齡組別認為身體和心理健康狀況極佳的比例分別為7%及8%，拉低了港人的整體比例。此外，大部分港人擔心持續上漲的醫療費用所帶來的挑戰，他們正尋求方法減輕或推遲有關影響。
宏利：需設法解決健康問題延長退休生活
宏利香港及澳門行政總裁白凱榮（Patrick Graham）表示，港人的預期壽命較長，但早發性的健康問題可能會影響其退休後的生活質素，港人需設法解決健康問題以延長退休生活，做好規劃準備。
他續指，受訪者實現儲蓄目標的預期進度可能不太現實，若過分依賴現金儲備更會適得其反，畢竟現金特別容易受到通脹影響，而通脹可能會迅速侵蝕現金價值。
《宏利亞洲康健調查》深入探討區内各地市場有關健康及財務狀況的趨勢、消費者意向以及投保習慣。今年，亞洲各地有超過7,000位受訪者分享了他們在後疫情環境下對健康和財務狀況的關注和憂慮。