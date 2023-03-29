退休調查︰45%港人認醫療開支上升有礙實現財務目標　料退休後需面對X年健康欠佳生活？

不少港人對退休生活感悲觀，有機構進行退休調查，發現有45%港人認醫療開支上升有礙實現財務目標，不少人更預料退休後面對至少20年的健康欠佳生活。 料退休後面對至少20年的健康欠佳生活 宏利公布《宏利亞洲康健調查》，調查顯示，香港市民預期在63歲退休，64歲開始出現健康問題。考慮到港人平均壽命為85歲，不少人在退休後可能面對長達20多年健康欠佳的生活。這種悲觀情緒在25至34歲年齡組別中最為強烈，他們預期在60歲退休之前，57歲就開始出現健康問題。然而這種悲觀情緒隨著年齡的增長而減弱，45歲及以上的年齡組別較為樂觀，他們期望在64歲退休，並保持健康直至69歲。

45%港人認醫療開支上升有礙實現財務目標 有關實現退休後的財務目標，分別有45%港人的認為「不斷上漲的醫療開支」，有礙他們實現財務目標，亦有40%港人認為「健康欠佳」同樣有影響，特別在45歲或以上年齡組別有該想法；逾約37%受訪者認為，「準備儲蓄以應付健康或醫療所需」是其3大主要財務目標之一，並正努力達成目標以滿足退休需要。 身心健康而言，只有10分1的香港市民表示身體和心理健康(10%及11%)狀況極佳，比區内的平均水平(21%及24%)低一半；25至34歲年齡組別認為身體和心理健康狀況極佳的比例分別為7%及8%，拉低了港人的整體比例。此外，大部分港人擔心持續上漲的醫療費用所帶來的挑戰，他們正尋求方法減輕或推遲有關影響。