熱門搜尋:
美國議息 香港足球 LOONG 9 SEASONS PLACE 華富邨重建 23條立法 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-03-21 16:17:33

逆市擴張｜city'super黃竹坑SOUTHSIDE商場插旗　招大量職位

分享：
city'super近日在招聘網站刊登招聘告示，稱其黃竹坑THE SOUTHSIDE新店即將開幕。(資料圖片)

city'super近日在招聘網站刊登招聘告示，稱其黃竹坑THE SOUTHSIDE新店即將開幕。(資料圖片)

本港近期零售市道壞消息不斷，繼大昌行集團旗下有39年歷史的大昌食品市場下月將結束營運，市傳亦有另一間連鎖超市正「縮鋪」。至於定位中高檔市場的大型超市city'super則逆市擴張，繼去年11月在啟德AIRSIDE商場開設第五間分店，位於南區黃竹坑站的THE SOUTHSIDE商場亦將成第六間分店，目前正招兵買馬請人，消息人士向《am730》稱黃竹坑分店開幕日期待定，有最新消息會盡快公布。

去年有報道指，city'super預計會於本年上旬在黃竹坑新增第六間分店，需招聘大量人手。city'super目前在本港超市的分店數目共有五間，分別位於尖沙咀海港城、銅鑼灣時代廣場、沙田新城市廣場、中環國際金融中心、啟德AIRSIDE。

city'super近日在招聘網站刊登招聘告示，稱黃竹坑THE SOUTHSIDE新店即將開幕，現正招募大量店舖職位。 city'super近日在招聘網站刊登招聘告示，稱黃竹坑THE SOUTHSIDE新店即將開幕，現正招募大量店舖職位。 大型超級市場city'super逆市擴張，即將在黃竹坑開設第六間分店。圖為去年11月在啟德商場AIRSIDE開設的第五間分店。(資料圖片／陳奕釗攝) 大型超級市場city'super逆市擴張，即將在黃竹坑開設第六間分店。圖為去年11月在啟德商場AIRSIDE開設的第五間分店。(資料圖片／陳奕釗攝) 黃竹坑商場THE SOUTHSIDE已於去年12月起試業。(資料圖片／羅庸軒攝)

city'super近日在招聘網站刊登招聘告示，稱黃竹坑THE SOUTHSIDE新店即將開幕，現正招募大量店舖職位，包括西日式熟食部初級廚師、中工麵包師、食品部店務員(麵包/西日式熟食/沙律部) 、店務員(新鮮食品部海鮮/肉/芝士部)、理貨員(食品/生活用品部 *乾貨/家品/朱古力/酒窖部) 、客戶服務主任、收銀員等，本周招聘日接受面試。

黃竹坑站THE SOUTHSIDE商場去年12月12日首階段試業時，city'super不在首批進駐商戶之一，商場目前仍只開放地下部分商鋪試業，市傳city'super將進駐三樓。

Ad Block
亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受