逆市走高｜不同意分拆建議 滙控預告明年重啟回購

今年7月底宣布完成10億美元(約78億港元)回購計劃的滙豐控股(005)，其財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)昨在一個論壇預告集團會在明年下半年重啟回購。消息刺激滙控昨逆市走高，全日漲1.7%或0.8元，至48.85元，成交額7.54億元。

滙控近年主要以回購及股息，將剩餘價值回饋股東，根據紀錄，集團由去年10月至今無間斷地每月回購，期間股價有約兩成升幅，當中去年10月至今4月註銷20億美元回購；今年4月至7月再回購10億美元。

薪酬支出或大升

邵偉信又指，正與大股東中國平安保險(2318)溝通，但重申集團不同意分拆建議。另外他提及節省成本目標時，指由於員工薪金上漲，料明年相關支出需大幅上升以挽留人才，因此明年的節省成本計劃或有5億美元落差。目前滙控營運開支中，有一半為員工固定薪金，集團目標是今年營運開支與去年相若，明年則升2%，惟邵偉信料明年支出或漲7%。

生科股集體大瀉

雖然滙控昨升勢帶挈恒生指數26點，但仍難阻港股回吐。恒指昨收報19,326點，全日跌35點或0.2%，受制10天移動平均線(昨處19,396點)，主板成交額950億元，連續6個交易日不足千億元。外電報道指，美國總統拜登擬簽署行政命令強化美國生物產業，以減少對內地依賴，生科股大冧價，藥明生物(2269)狂瀉19.9%，成表現最差藍籌，藥明康德(2359)插水16.9%，樂普生物(2157)更勁瀉42.2%。