途虎今掛牌 暗盤微跌 下限28元定價

內地線上線下汽車服務平台途虎養車(9690)今掛牌，每股下限28元定價，公開發售僅錄超額認購約1.67倍，集資淨額約10.8億元。每手100股中籤率100%，兼人人有份。至於暗盤方面，據富途及耀才暗盤交易場，收報27.3元及26.75元，分別較招股價少2.5%及4.5%，一手帳面虧損70元及125元。

另外，樂艙物流(2490)及友芝友生物(2496)昨日掛牌，個別發展。樂艙物流開市報5.13元，與招股價持平，收市則報5.1元，跌0.6%，每手1,000股帳面虧損30元，成交約1,381萬元。

至於開發用於治療癌症相關併發症、癌症及老年性眼科疾病的雙特異性抗體(BsAb)療法的生物技術的友芝友生物，昨開市報16.4元，較定價16元高0.4元或2.5%，惟收市僅穩守招股定價，恐蝕手續費。全日成交約2,490萬元。