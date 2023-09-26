途虎今掛牌 暗盤微跌 下限28元定價

內地線上線下汽車服務平台途虎養車(9690)今掛牌，每股下限28元定價，公開發售僅錄超額認購約1.67倍，集資淨額約10.8億元。每手100股中籤率100%，兼人人有份。至於暗盤方面，據富途及耀才暗盤交易場，收報27.3元及26.75元，分別較招股價少2.5%及4.5%，一手帳面虧損70元及125元。
另外，樂艙物流(2490)及友芝友生物(2496)昨日掛牌，個別發展。樂艙物流開市報5.13元，與招股價持平，收市則報5.1元，跌0.6%，每手1,000股帳面虧損30元，成交約1,381萬元。
至於開發用於治療癌症相關併發症、癌症及老年性眼科疾病的雙特異性抗體(BsAb)療法的生物技術的友芝友生物，昨開市報16.4元，較定價16元高0.4元或2.5%，惟收市僅穩守招股定價，恐蝕手續費。全日成交約2,490萬元。
天圖投資4605元入場
內地消費品牌及私募股權投資者及基金管理人天圖投資管理(1973)發售約1.73億股H股，每股招股價介乎5.8至11.4元，集資最多19.7億元。每手400股入場費約4,605元，將於周四截止認購，10月6日上市。
該股指，集資將用於拓展私募股權基金管理業務及加強直接投資。同時，集團引入福田引導基金及青島海明、青島海諾及青島金融為基石投資者，合共斥資7,810萬美元認購。天圖今年首3個月虧損收窄至逾8,000萬元人民幣，收入1,244萬元人民幣，升46%。