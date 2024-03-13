途虎養車上市前股東部分解禁股價曾挫4成　集團：中長期投資價值被看好(更新)

再有半新股股價大挫。內地汽車維修服務平台途虎養車（9690），其禁售期最快將於3月12日屆滿，最新有上市前股東率先進行「大額存倉持股」，方便日後部署。其後集團發布新聞稿表示，公司基本面穩定，且中長期投資價值被看好。

途虎養車： 中長期投資價值被看好

途虎養車表示，近期在交易日股價持續走低的的表現也引發市場關注。而從近期公佈的經營業績和投資機構的調研中，可以看到途虎養車穩健的發展態勢。申萬宏源研報顯示，途虎門店佈局逐步完善，成熟店貢獻更多盈利增量。隨著店面經營年限的增加，途虎工廠店的平均營收和平均毛利呈現上升趨勢，且毛利率在經營三年後開始趨於穩定。

此外，自有品牌和專供品牌占收入比例持續擴大，為公司帶來了顯著的營收和盈利增長。這些資料指標均顯示出途虎養車業績的穩健性和增長潛力。

途虎養車又指，在經營模式方面，公司對成本管控成效顯著，費用率穩中有降。隨著線上線下一體化商業模式的推廣，店面數和服務範圍不斷擴大，規模效應將使得途虎銷售費用率逐年降低，而公司也十分注重現金流管理，不依賴外部融資維持運營，這種穩健的財務策略使得公司在面臨市場波動時能夠保持足夠的靈活性和抗風險能力，故公司具備長期投資價值的優質標的。