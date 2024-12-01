通天酒業再有兩人跳船！不足1周共9名董事辭任

中國通天酒業(389)再有董事辭任，最新有非執行董事邱子維及獨立非執行董事張小衛辭任，連同上周三的公告，集團不足一周已有9名董事及1名公司秘書辭任。 邱子維辭非執董 張小衛辭獨立非執董 通天酒業指，邱子維因擬專注於其他工作事務而提呈辭，上周五起生效。張小衛則為投入更多時間於其他業務活動而提呈辭任，本周日生效。邱子維及張小衛各自已確認與董事會並無意見分歧，且無有關辭任的事宜須提請公司股東及聯交所。集團對二人任期內對公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事人數由17人減至8人 在近日的大規模辭任潮前，通天酒業合共有5名執董、4名非執董及8名獨立非執董，合共17人。最新外單餘下2名執董、2名非執董及4名獨立非執董，合共8人。 通天酒業由今年9月2日上午9時正起暫停買賣，並將繼續暫停直至另行通知為止。停牌前報0.43元，市值1.3億元。



上周一7董事連同公司秘書以電郵辭職 集團上周公布，於本周一交易時段，收到聯席公司秘書陳淑雯以電子郵件形式發出的8封辭職信，為其本人及代表多位董事提呈辭任，包括王麗君辭任執行董事及授權代表；張學鑫辭任執行董事；沈成波辭任執行董事；裴兆倫辭任非執行董事；莊樂文辭任獨立非執行董事；葛洪洸辭任獨立非執行董事；朱曉祥辭任獨立非執行董事職務。

公告指，於各辭職信中，辭職人員聲稱其各自的辭任即時生效，並無視其董事服務協議、委任函件或僱傭函件中所述的通知期，且未支付任何代通知金。董事會又指，嘗試於多個場合透過各種途徑聯絡辭職人員不果。各辭職人員於其辭職信中表示其與現任董事會存在分歧，包括：指控現任董事會對公司核心業務及營運缺乏了解，以及缺乏參與葡萄酒生產及銷售的知識或熱情；認為董事會內部頻繁發生衝突及分歧，妨礙決策；聲稱董事會領導過於強勢，壓制反對意見，董事於通過任何決議案或發布任何公佈前頻繁放棄討論或投票。王麗君進一步聲稱，在未有機會於公開及透明的董事會會議中自我陳述的情況下，被罷免董事會主席職務。

