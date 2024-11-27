通天酒業爆內訌！7董事連同公司秘書以電郵辭職 轟公司壓制反對意見

中國通天酒業(389)公布，於本周一交易時段，收到聯席公司秘書陳淑雯以電子郵件形式發出的8封辭職信，為其本人及代表多位董事提呈辭任，包括王麗君辭任執行董事及授權代表；張學鑫辭任執行董事；沈成波辭任執行董事；裴兆倫辭任非執行董事；莊樂文辭任獨立非執行董事；葛洪洸辭任獨立非執行董事；朱曉祥辭任獨立非執行董事職務。
華盛國際秘書獲委任聯席秘書
集團又宣布，由本周二起，鄺藹文獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，以接替陳淑雯。 鄺藹文為現任中國唐商控股(674)公司秘書及華盛國際控股(1323)公司秘書。
公司指辭職人員無視僱傭協議
公告指，於各辭職信中，辭職人員聲稱其各自的辭任即時生效，並無視其董事服務協議、委任函件或僱傭函件中所述的通知期，且未支付任何代通知金。董事會認為，各辭職均未能向公司發出充分通知及/或支付代通知金，且辭職人員均違反彼等各自的合約責任，董事會將就支付代通知金向每名辭職人員提出索償。
此外，儘管董事會已嘗試於多個場合透過各種途徑聯絡辭職人員，惟除陳淑雯向公司移交有限的文件及資料外，並無其他辭職人員嘗試進行任何交接程序。 各辭職人員均在其辭職信中確認，其並未針對公司提出任何未了結索償。集團指，倘存在或可能存在任何有關索償，無論其是否知悉提出索償的理由，其有條件及不可撤回地放棄有關索償，並解除公司對此的任何責任。
王麗君稱非透明會議下被罷免主席職務
集團又指，各辭職人員於其辭職信中並未說明各自辭任的原因，但表示其與現任董事會存在分歧，彼等均提出類似指控，其中包括：指控現任董事會對公司核心業務及營運缺乏了解，以及缺乏參與葡萄酒生產及銷售的知識或熱情；認為董事會內部頻繁發生衝突及分歧，妨礙決策；聲稱董事會領導過於強勢，壓制反對意見，董事於通過任何決議案或發布任何公佈前頻繁放棄討論或投票。王麗君進一步聲稱，在未有機會於公開及透明的董事會會議中自我陳述的情況下，被罷免董事會主席職務。
董事會稱指控毫無根據 別有用心
通天酒業現任董事會指，本月13日前董事會由辭職人員控制，導致公司未能於上市規則規定的截止日期內刊發截至6月底止中期業績，因此在本月13日，多數董事會成員投票反對王麗君，並罷免其董事會主席職務。董事會已採取不同行動，敦促辭職人員妥善履行彼等的董事職責，但彼等拒絕回應董事會的要求。針對上述情況，董事會認為各辭職信中所作出的指控毫無根據且別有用心。鑒於上述情況，董事會認為董事會與辭職人員之間仍存在分歧，包括但不限於有關辭職的生效日期、支付代通知金，以及辭職人員是否違反彼等各自的服務協議/委任函件及/或充分履行彼等各自於上市規則及所有適用法律下的董事職責及/或受信責任的潛在爭議。
通天酒業今年9月起停牌，停牌前報0.43元，市值1.3億元。