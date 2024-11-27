通天酒業爆內訌！7董事連同公司秘書以電郵辭職 轟公司壓制反對意見

公司指辭職人員無視僱傭協議

公告指，於各辭職信中，辭職人員聲稱其各自的辭任即時生效，並無視其董事服務協議、委任函件或僱傭函件中所述的通知期，且未支付任何代通知金。董事會認為，各辭職均未能向公司發出充分通知及/或支付代通知金，且辭職人員均違反彼等各自的合約責任，董事會將就支付代通知金向每名辭職人員提出索償。

此外，儘管董事會已嘗試於多個場合透過各種途徑聯絡辭職人員，惟除陳淑雯向公司移交有限的文件及資料外，並無其他辭職人員嘗試進行任何交接程序。 各辭職人員均在其辭職信中確認，其並未針對公司提出任何未了結索償。集團指，倘存在或可能存在任何有關索償，無論其是否知悉提出索償的理由，其有條件及不可撤回地放棄有關索償，並解除公司對此的任何責任。