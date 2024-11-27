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財經
2024-11-27 22:15:30

通天酒業爆內訌！7董事連同公司秘書以電郵辭職 轟公司壓制反對意見

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通天酒業爆內訌！7董事連同公司秘書以電郵辭職 轟公司壓制反對意見

中國通天酒業於本周一收到聯席公司秘書陳淑雯以電子郵件形式發出的8封辭職信，為其本人及代表多位董事提呈辭任。(網上圖片)

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中國通天酒業(389)公布，於本周一交易時段，收到聯席公司秘書陳淑雯以電子郵件形式發出的8封辭職信，為其本人及代表多位董事提呈辭任，包括王麗君辭任執行董事及授權代表；張學鑫辭任執行董事；沈成波辭任執行董事；裴兆倫辭任非執行董事；莊樂文辭任獨立非執行董事；葛洪洸辭任獨立非執行董事；朱曉祥辭任獨立非執行董事職務。

華盛國際秘書獲委任聯席秘書

集團又宣布，由本周二起，鄺藹文獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，以接替陳淑雯。 鄺藹文為現任中國唐商控股(674)公司秘書及華盛國際控股(1323)公司秘書。

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公司指辭職人員無視僱傭協議

公告指，於各辭職信中，辭職人員聲稱其各自的辭任即時生效，並無視其董事服務協議、委任函件或僱傭函件中所述的通知期，且未支付任何代通知金。董事會認為，各辭職均未能向公司發出充分通知及/或支付代通知金，且辭職人員均違反彼等各自的合約責任，董事會將就支付代通知金向每名辭職人員提出索償。

此外，儘管董事會已嘗試於多個場合透過各種途徑聯絡辭職人員，惟除陳淑雯向公司移交有限的文件及資料外，並無其他辭職人員嘗試進行任何交接程序。 各辭職人員均在其辭職信中確認，其並未針對公司提出任何未了結索償。集團指，倘存在或可能存在任何有關索償，無論其是否知悉提出索償的理由，其有條件及不可撤回地放棄有關索償，並解除公司對此的任何責任。

王麗君稱非透明會議下被罷免主席職務

集團又指，各辭職人員於其辭職信中並未說明各自辭任的原因，但表示其與現任董事會存在分歧，彼等均提出類似指控，其中包括：指控現任董事會對公司核心業務及營運缺乏了解，以及缺乏參與葡萄酒生產及銷售的知識或熱情；認為董事會內部頻繁發生衝突及分歧，妨礙決策；聲稱董事會領導過於強勢，壓制反對意見，董事於通過任何決議案或發布任何公佈前頻繁放棄討論或投票。王麗君進一步聲稱，在未有機會於公開及透明的董事會會議中自我陳述的情況下，被罷免董事會主席職務。

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董事會稱指控毫無根據 別有用心

通天酒業現任董事會指，本月13日前董事會由辭職人員控制，導致公司未能於上市規則規定的截止日期內刊發截至6月底止中期業績，因此在本月13日，多數董事會成員投票反對王麗君，並罷免其董事會主席職務。董事會已採取不同行動，敦促辭職人員妥善履行彼等的董事職責，但彼等拒絕回應董事會的要求。針對上述情況，董事會認為各辭職信中所作出的指控毫無根據且別有用心。鑒於上述情況，董事會認為董事會與辭職人員之間仍存在分歧，包括但不限於有關辭職的生效日期、支付代通知金，以及辭職人員是否違反彼等各自的服務協議/委任函件及/或充分履行彼等各自於上市規則及所有適用法律下的董事職責及/或受信責任的潛在爭議。

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通天酒業今年9月起停牌，停牌前報0.43元，市值1.3億元。
 

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